La Xunta convoca 15 doctorados industriales con más de 2,6 millones para investigar en empresas

La Xunta de Galicia ha lanzado la sexta edición del programa de Doctorados Industriales con una dotación de más de 2,6 millones de euros para financiar la contratación de 15 estudiantes de doctorado que desarrollarán su tesis en empresas y centros tecnológicos gallegos.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 27 de marzo.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP, permite que jóvenes investigadores diseñen y desarrollen su tesis doctoral en un entorno empresarial real, orientando su trabajo a resolver necesidades o retos concretos de compañías o centros de innovación.

Al mismo tiempo, las universidades públicas gallegas se encargan de la formación investigadora del doctorando.

De este modo, el programa fomenta la investigación colaborativa entre universidad y empresa, facilitando la transferencia de conocimiento y favoreciendo la incorporación de talento investigador al tejido productivo.

Además, también busca atraer a jóvenes científicos y facilitar su posterior incorporación a las empresas una vez finalizado el programa.

Las ayudas incluyen los costes de contratación del doctorando, gastos asociados al proyecto dentro de la empresa o centro tecnológico, el coste de la matrícula universitaria y apoyo económico para realizar estancias de tres meses en el extranjero durante el desarrollo de la investigación.

Desde su puesta en marcha en 2021, el programa ha permitido la contratación de 76 doctorandos en 61 empresas y 15 centros tecnológicos, con un presupuesto global de 10,1 millones de euros.

En cuanto a la participación universitaria, 43 doctorandos están vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela, 20 a la Universidade de Vigo y 13 a la Universidade da Coruña.

La Xunta enmarca esta convocatoria en su estrategia de impulso al talento científico y al empleo cualificado en el ámbito de la I+D+i.

Actualmente, el conjunto de programas de apoyo a la investigación en Galicia supera los 313 millones de euros activos, incluyendo ayudas para etapas predoctorales y posdoctorales, grupos de investigación y centros de la red CIGUS, además de iniciativas de atracción de talento como Oportunius o la nueva Fundación Galtia.