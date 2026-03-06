Birdmind y Suárez Cake, premiadas en la XV gala del joven empresario de Galicia celebrada en Ferrol

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia (AJE Galicia) celebró la XV edición del Premio Xove Empresaria/o e Iniciativa Emprendedora de Galicia, una gala que reunió en Ferrol a más de 160 emprendedores, empresarios, representantes institucionales y entidades del ecosistema empresarial gallego.

El evento, organizado por AJE Galicia en colaboración con AJE Ferrolterra, tuvo como objetivo reconocer y poner en valor el talento empresarial joven de Galicia, premiando iniciativas que destacan por su innovación, capacidad de generar empleo, impacto social y contribución al desarrollo económico del territorio.

El Premio Xove Empresario/a de Galicia - Abanca fue para Birdmind, en un galardón entregado por el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo; el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; el director de Negocio Institucional de Abanca, Lino Comesaña; y el almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

Por su parte, el Premio Iniciativa Emprendedora - Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) recayó en Suárez Cake. El reconocimiento fue entregado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el coordinador de Desarrollo Corporativo de la UIE, Andrés Armada; y la presidenta de AJE Ferrolterra, Yadira Tenreiro.

En la categoría de Accésit Innovación - Coca-Cola Europacific Partners, el galardón fue para Metlabs, con la participación en la entrega de Gema Domínguez, de Coca-Cola Europacific Partners; Águeda Ubeira, presidenta de AJE Vigo; y Cristóbal Dobarro, presidente de COFER.

El Accésit Creación de Emprego fue otorgado a Auxua, en un acto en el que participaron el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y la presidenta de AJE Ourense, Noelia Rodríguez.

Asimismo, el Accésit de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) - Vegalsa/Eroski fue para La Tribu Verde, con la entrega del premio a cargo del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el gerente de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro; y la presidenta de AJE A Coruña, Eva Rosende.

El acto estuvo conducido por Daniel Ríos. La gala concluyó con un cóctel que permitió a los asistentes compartir un espacio de networking y encuentro entre emprendedores y representantes del tejido empresarial gallego.

Estos premios, organizados por AJE Galicia, cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia dentro del convenio de impulso al emprendimiento, además de la colaboración de la Diputación de A Coruña para el desarrollo de esta iniciativa.