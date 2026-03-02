El Polígono de Bergondo activa “Bienestar 360º”, un plan pionero de salud laboral para 3.500 empleados

El Polígono de Bergondo ha puesto en marcha en 2026 “Bienestar 360º”, un proyecto pionero en un área empresarial gallega que busca fomentar la salud integral y el bienestar de los 3.500 trabajadores de sus 344 empresas. La iniciativa da un paso más allá de la prevención clásica de riesgos laborales y entiende la salud del empleado de forma holística, teniendo en cuenta factores como el entorno familiar, la conciliación, la salud mental o los hábitos de vida. La Comunidad de Propietarios ha firmado un convenio con la Fundación Mencer para ofrecer un servicio de apoyo psicológico gratuito, individualizado y confidencial, al tiempo que impulsa acciones como cursos de pilates, talleres de manejo del estrés, nutrición o cuidado de la espalda, diseñadas a partir de una amplia encuesta entre la plantilla.

Un polígono referente que da un paso más

Desde hace más de doce años, el Polígono de Bergondo es una referencia en seguridad y prevención de riesgos, dedicando los meses de junio y noviembre a acciones específicas para mejorar la respuesta ante emergencias y la cultura preventiva entre empresas y trabajadores. En 2026 decide ir un paso más allá con “Bienestar 360º”, un proyecto que ya define como histórico y que se centra en la salud integral de las personas que trabajan en el área empresarial. La idea es clara: invertir en la salud de los trabajadores es “una estrategia inteligente” que permite construir equipos más motivados, productivos y leales, con beneficios directos en la competitividad de las pymes.

Los impulsores recuerdan que los datos son contundentes: los infartos y derrames cerebrales son la principal causa de muerte en el trabajo y el 41% de las muertes laborales tienen que ver con problemas cardíacos. A esto se suma que los problemas de salud mental son una de las principales causas de absentismo laboral y que entre el 15% y el 30% de los accidentes podrían estar asociados al alcohol y las drogas. Ante esta realidad, el polígono apuesta por una respuesta colectiva que vaya más allá del cumplimiento legal mínimo y actúe sobre la salud integral de las plantillas.

Convenio con Fundación Mencer y apoyo psicológico gratuito

Uno de los pilares de esta primera fase es la alianza entre la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo y la Fundación Mencer, entidad ubicada también en el polígono y centrada en la inclusión laboral de personas con discapacidad. El convenio está firmado por José Antonio Seoane Ares, como presidente de la Comunidad de Propietarios, y por Ramón Dourado Lema, en representación de la Fundación Mencer. Fruto de este acuerdo se implementa desde hoy un servicio de apoyo psicológico personal e individualizado, gratuito y exclusivo para los trabajadores de las empresas que se adhieran a “Bienestar 360º”.

Las sesiones podrán ser presenciales y/o online, en horario de mañana de 9.00 a 14.00 horas, y se gestionarán siempre con cita previa, atendiendo a necesidades de privacidad, conciliación y accesibilidad. La intervención se enmarca en el ámbito no sanitario: no se realizan diagnósticos ni tratamientos clínicos, sino acompañamiento psicoeducativo, escucha activa, orientación en gestión emocional, mediación en conflictos, mejora de la autoestima y motivación personal, y prevención de riesgos psicosociales. En los casos en los que se requiera atención continuada o más especializada, se contempla la derivación externa, siempre con el consentimiento previo del trabajador o trabajadora.

Cómo se accede al servicio

Las empresas del Polígono de Bergondo que deseen ofrecer este recurso a sus plantillas deberán solicitar a la Comunidad de Propietarios su adhesión al proyecto “Bienestar 360”. Una vez adheridas, los trabajadores interesados en utilizar el servicio de apoyo psicológico podrán solicitar su acceso acreditando que forman parte de la plantilla de una de estas empresas. En un máximo de 48 horas, el solicitante recibirá el contacto de la psicóloga de Fundación Mencer, que será quien articule el proceso de orientación, apoyo y acompañamiento. Todas las actividades se desarrollan conforme a criterios de confidencialidad, ética profesional y protección de datos personales.

En el marco del convenio, también se abre la puerta a organizar talleres y jornadas divulgativas sobre estrés, ansiedad u otros temas relacionados con la salud emocional, una línea de trabajo que ya se probó a finales del pasado año con actividades específicas. La Comunidad de Propietarios insiste en que el objetivo es configurar un proyecto “vivo”, que vaya ajustándose a la realidad de las empresas y a las necesidades cambiantes de sus equipos.

Una radiografía previa: qué preocupa a los trabajadores

Antes de perfilar las acciones, la Comunidad de Propietarios realizó una encuesta entre los trabajadores de las 340 empresas del polígono, con el foco puesto en conocer hábitos, preocupaciones e intereses. Se preguntó sobre alimentación (consumo de fruta y verdura, presencia de alimentos ultraprocesados, hidratación), frecuencia y tipo de actividad física, calidad del sueño y descanso, así como sobre estrés, ansiedad y bienestar mental y social. El objetivo era acotar qué temas preocupan realmente a la plantilla y en qué tipo de formatos y horarios estarían dispuestos a participar.

Del análisis de las respuestas se desprende que el 56% de las personas participantes son mujeres, con presencia de perfiles muy variados aunque destacan las áreas de administración y otros puestos sedentarios. Un 87% de los trabajadores que contestaron se mostraron interesados en participar en talleres, charlas y programas de hábitos saludables. Entre los servicios que despertaron mayor interés se encuentran la psicología y la fisioterapia personalizadas, seguidas de talleres sobre manejo del estrés, nutrición y cuidado de la espalda, por ese orden. Estos datos son la base sobre la que se está diseñando el calendario de acciones.

Acciones ya en marcha: pilates a mediodía y foro de PRL y RRHH

“Bienestar 360º” ha comenzado ya con acciones concretas pensadas para encajar en los horarios reales del polígono y, en especial, de las pymes. Una de ellas es el curso de Pilates Evolution, que se celebra todos los miércoles de 13.30 a 14.00 horas y está abierto a cualquier trabajador del área empresarial. El horario está pensado tanto para quienes hacen una pausa a mediodía como para quienes quieren aprovechar ese momento para hacer algo de deporte sin salir del entorno laboral. La actividad busca ayudar a corregir la postura y fortalecer la musculatura, especialmente entre los perfiles más sedentarios.

Otra pieza clave es el Foro Permanente de PRL y RRHH, que ya venía funcionando en el polígono con la colaboración de la CEC y cuyo objetivo es impulsar todo lo relacionado con los recursos humanos y la seguridad de los trabajadores. En la sesión prevista para el mes de marzo, los responsables de prevención de las empresas trabajarán de forma conjunta en la definición de nuevas acciones concretas para mejorar el bienestar emocional, físico y social, que se irán adaptando a los horarios de las plantillas y a sus necesidades reales. “Queremos que sea un proyecto vivo y adaptado a la realidad de nuestras empresas. Solo eso nos permitirá encontrar ese tan necesario equilibrio entre trabajo y bienestar”, resume la gerente del Polígono de Bergondo, María Jesús García.

Bienestar 360º: beneficios para personas y empresas

Desde la Comunidad de Propietarios recuerdan que fomentar el bienestar e invertir en la salud de los trabajadores no es solo una cuestión de responsabilidad social, sino también una apuesta por la sostenibilidad y el éxito de las organizaciones. Enumeran entre los beneficios la mejora de la salud y la disminución de la accidentabilidad laboral, el aumento de la productividad y la reducción del absentismo. También destacan la creación de un mejor ambiente de trabajo, la reducción de conflictos, la mejora de la motivación, la participación y la creatividad, así como una toma de decisiones más eficaz.

El programa también se presenta como una herramienta para aumentar la retención de talento y reducir la rotación de personal, reforzar la imagen corporativa de las empresas del polígono y contribuir a disminuir costes sociales, sanitarios, de seguridad social y de seguros. Todo ello, subrayan, repercute en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en un aumento de la satisfacción laboral. El mensaje de fondo es claro: actuar sobre la salud integral de las personas trabajadoras, de forma individual y colectiva, es una inversión que vuelve en forma de equipos más fuertes y empresas más competitivas.