Vegalsa-Eroski y Fundación Hospitalarias abren en Betanzos (A Coruña) un servicio de limpieza de coches.

El Eroski Center de Betanzos cuenta con un nuevo servicio en su oferta: los clientes que acudan a este supermercado podrán hacer uso desde hoy jueves del servicio de limpieza interior de vehículos disponible en su aparcamiento. Esto es posible gracias a una colaboración entre la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la entidad especializada en atención a personas con discapacidad Fundación Hospitalarias Betanzos.

El espacio fue inaugurado esta mañana en un acto en el que participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; la jefa de zona de negocio Eroski en Vegalsa-Eroski, Adriana Domato; la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra; la usuaria del Centro Ocupacional Integrado en la Comunidad (COIC) de Fundación Hospitalarias Betanzos y participante en el taller ocupacional, Carmen Blanco; y la alcaldesa de Betanzos, María Barral.

El taller de lavado está operativo de miércoles a viernes, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, ofreciendo limpieza y aspirado interior de vehículos por un precio de 9 euros, pudiendo abonarse tanto en efectivo como con tarjeta.

Una alianza por la inclusión sociolaboral

El servicio cuenta con la participación de un total de 19 usuarios y monitores de Fundación Hospitalarias Betanzos. Este taller ocupacional está enfocado en el aprendizaje de habilidades profesionales y la integración en el entorno comunitario de las personas con discapacidad.

"Para Vegalsa-Eroski es un orgullo inaugurar este proyecto junto a Fundación Hospitalarias Betanzos, una entidad con la que compartimos valores de inclusión y solidaridad. Esta iniciativa crea empleo, fundamental para el desarrollo de la autonomía personal, a la vez que ofrece un nuevo servicio cómodo y útil para nuestros clientes, que pueden hacer uso del taller de lavado mientras realizan la compra", destaca el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño.

"Desde Fundación Hospitalarias Betanzos agradecemos sinceramente la colaboración de Vegalsa-Eroski en este proyecto de nuestro COIC y, de forma especial, que desde el primer momento se sumaran con tanto entusiasmo a nuestro objetivo de integración en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. Con este taller, las personas del COIC van a aportar valor a todos los vecinos y vecinas ofreciendo un servicio muy concreto", remarcó la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra.

La puesta en marcha de este taller forma parte de la colaboración que Vegalsa-Eroski y Fundación Hospitalarias Betanzos formalizaron en el marco de la última Jornada de RSE organizada por la compañía en 2025, en la que también realizó una donación de 5.000 euros para apoyar los proyectos de la entidad.