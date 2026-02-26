Lidl abre mañana viernes su primera tienda en Narón (A Coruña) y llega a las 40 en Galicia

Lidl abrirá mañana viernes su primera tienda en Narón, estreno con el que alcanzará los 40 supermercados en funcionamiento en Galicia. Con este nuevo punto de venta, situado en la carretera a Cedeira, la cadena de supermercados dispondrá de cuatro establecimientos en la comarca de Ferrol, con dos en la ciudad (Avenida Nicasio Pérez y O Boial) y otros dos en Fene y Narón.

La compañía ha invertido 6,3 millones de euros en este establecimiento, que cuenta con 1.438 metros cuadrados de superficie de ventas y 104 plazas de aparcamiento, así como con tres puntos habilitados para la carga de vehículos eléctricos. Además, en línea con su compromiso con el crecimiento sostenible, este espacio incorpora 640 metros cuadrados de paneles solares.

La tienda, que estará abierta de lunes a sábado entre las 09:00 y las 21:30 horas, contará con una plantilla formada por 20 profesionales, de los que 15 se corresponden con puestos de nueva creación. La huella de Lidl sobre el mercado laboral de la comarca se amplía a más de 950 personas, si sumamos el personal de tiendas con los de la plataforma logística de Narón.

La empresa señala en un comunicado que a este impacto directo en el empleo hay que añadir la contribución indirecta mediante la contratación de dos empresas gallegas para el diseño y la construcción del punto de venta, como es habitual en la política de la compañía: la viguesa Capitel Consultores se ocupó de los trabajos de ingeniería y la coruñesa Esqueiro de la instalación.

El director de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destaca "el valor simbólico" de celebrar la apertura de la tienda número 40 en Narón, en la que, "desde la inauguración de nuestra plataforma logística en 2006, dejamos una huella profunda en materia económica y de empleo".

"Siempre decimos que los productos gallegos alimentan las estanterías de nuestros establecimientos nacionales e internacionales, pero en el caso de Narón es doblemente cierto, dado que ese almacén es el que nutre a puntos de venta distribuidos entre Galicia, Asturias y buena parte de Castilla y León", explica Herrá.

Visita institucional

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Movilidad, Urbanismo y Obras, Pablo Mauriz, participaron esta mañana en un acto institucional con motivo de la apertura del primer establecimiento de Lidl en el municipio. "Para Narón es una muy buena noticia poder sumar este espacio comercial en el polígono de As Lagoas, que sigue creciendo y consolidándose como punto de actividad económica", señalaron durante el recorrido.

"Esta apertura supone más servicios cerca de los vecinos y también nuevas oportunidades de empleo, algo fundamental para continuar construyendo un Narón más moderno y dinámico", añadieron Ferreiro y Mauriz, al tiempo que reivindicaron el hecho de que "si empresas como Lidl apuestan por instalarse aquí es porque se trata de un Ayuntamiento atractivo para invertir y desarrollar proyectos a largo plazo".

En su visita a la tienda han podido conocer de primera mano algunas de las novedades principales que incorpora esta sede, entre las que se encuentran nuevas referencias de pan deluxe y carne de ternera, que acompañarán al amplio surtido de vinos, quesos y verduras de kilómetro cero.

Durante la jornada inaugural, quienes acudan al nuevo establecimiento podrán participar en una degustación gratuita de quesos.

Gran renovación en las tiendas de la comarca

La apertura de mañana marca un hito histórico en el vínculo entre la cadena de supermercados y Galicia, a la que llegó en 1998: desde entonces fueron tejiendo, en palabras de Jaime Herrá, "una relación de confianza mutua que reforzamos a cada paso gracias al compromiso de nuestro equipo en la zona, a la diversidad y calidad de los proveedores locales y, por supuesto, a la hospitalidad de las personas gallegas".

Lidl ha intensificado su contribución a la comunidad autónoma, de la que Ferrolterra es un ejemplo paradigmático al haber acogido una de las primeras cuatro tiendas de la comunidad. En este periodo, la cadena estrenó establecimientos en Vilar do Colo en Fene (octubre de 2024), ahora en Narón (febrero de 2026) y próximamente lo hará también en la ciudad de Ferrol, en el entorno de San Pedro de Leixa.

El nuevo punto de venta en Narón contribuirá a reforzar también la posición de Lidl en A Coruña, la provincia gallega en la que mayor impacto tiene la compañía sobre el PIB. El Informe del impacto corporativo de Lidl en España 2024 refrenda un crecimiento del 14,1% en la contribución de la cadena a la economía provincial con respecto al período anterior, hasta alcanzar los 238,3 millones de euros.

Lidl, además, está avanzando en tres nuevas aperturas, entre ellas la primera tienda en Costa da Morte, que se situará en Cee. A ella se suman otros dos puntos de venta, que se inaugurarán en varios meses en Oleiros y en Poio (Pontevedra), así como las sustituciones de las tiendas ya en funcionamiento de Sanxenxo y la de San Pedro de Leixa (Ferrol).

"Estamos hablando de, junto a esta de Narón, seis obras que hemos venido desarrollando en simultáneo para continuar ganando presencia en Galicia", concluye Herrá.