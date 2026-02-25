La oposición urge "desclasificar el acuerdo" de Altri mientras Rueda defiende que "pierde Galicia"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia. David Cabezón / Xunta

El proyecto de Altri para Palas de Rei, que la Xunta paralizará por falta de conexión eléctrica, ha sido este miércoles uno de los protagonistas del Parlamento de Galicia. La oposición ha celebrado el archivo del expediente, mientras que el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha defendido que con esta decisión "pierde Galicia".

BNG y PSdeG, además, han pedido que se haga público el memorando sellado con la pastera lusa, ante lo que Rueda ha replicado que el acuerdo tiene un carácter confidencial que exige de varios "consentimientos", según recoge Europa Press.

La líder del BNG, Ana Pontón, puso en el foco el asunto en la sesión de control, pero fue el jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien intervino antes, el primero en apuntar a Rueda para remarcar que, igual que va a la Audiencia Nacional a exigir que el Gobierno le revele detalles del proceso europeo por la prórroga de la AP-9, lo "coherente" sería que "desclasificase" el acuerdo inicial suscrito con Altri para el plan industrial de Palas de Rei.

Besteiro insistió posteriormente en esta idea desde su escaño, mientras Rueda le replicaba que le pone "muy difícil" tomarlo "en serio". Lo hizo durante el cara a cara del presidente con Pontón, quien ha reivindicado que el BNG "acompañó" al "pueblo" en su lucha contra Altri y ha celebrado la "derrota política" del también líder del PP.

Rueda ha replicado que la Xunta se ha visto obligada a iniciar el archivo del expediente debido al bloqueo por parte del Gobierno central de la conexión eléctrica para el proyecto. La decisión, que el presidente del Ejecutivo autonómico lamenta, afecta a toda la provincia de Lugo.

El líder del PPdeG también ha decidido otorgar "un empate" a PSdeG y BNG en lo que respecta a hacer fracasar el proyecto, pero ha lanzado un aviso: "Hay un claro perdedor. ¿Sabe quién es? Galicia y su futuro. Es una auténtica campeona. ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es su Arcadia feliz?".