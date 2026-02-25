La Fundación Meniños y Down España reciben 3.500 euros en donaciones de Vegalsa-Eroski

La Fundación Meniños y Down España han recibido de la mano de la compañía gallega Vegalsa-Eroski dos cheques por un total de más de 3.500 euros recaudados en 2025 a través de la venta de bolsas solidarias y reutilizables en Galicia, Asturias y Castilla y León.

Meniños, una asociación centrada en programas de apoyo a familias y menores, ha recibido así 1.479 euros recaudados en establecimientos de Eroski, mientras que Down España, una agrupación de personas con síndrome de Down y sus familias, ha recibido 2.054 euros recaudados en Autoservicios Familia.

Las bolsas solidarias están fabricadas con un 85% de material reciclado.

En Pontevedra, la coordinadora del Programa de Integración Familiar de la Fundación Meniños para la provincia, Andrea Araújo, agradeció la colaboración de la empresa en materia de protección de la infancia vulnerable. Con esta donación reforzarán sus programas de acompañamiento, educación y prevención.

Desde Down España, el miembro de la Junta Directiva, Manuel Álvarez, resaltó que el apoyo de la compañía permite generar un impacto real en la mejora de la inclusión y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down.

Para este 2026, las asociaciones que serán beneficiarias de la iniciativa son la Federación Alzheimer Galicia (FAGAL) y la Federación Española de Párkinson.

En un comunicado, la compañía incide en que esta acción busca contribuir a una sociedad más solidaria y sostenible, destinando cada año lo recaudado de la venta de este producto a entidades sociales y proyectos diferentes de los territorios en los que tiene presencia.