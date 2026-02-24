Inaugurada una nueva asociación de empresarios en Os Rosales, en A Coruña

La nueva Asociación Empresarial Los Rosales celebró ayer lunes 23 su primera Asamblea, en la que se dieron a conocer las gestiones que han permitido su creación y legalización y se presentó un borrador de programa de actuación abierto a las sugerencias de los nuevos socios que se incorporan paulatinamente desde hace un par de semanas.

Durante la Asamblea, se ratificó al equipo de la Junta Directiva, presidida por María Teresa Carrodeguas Villar (Papelería Creativa Colibrí), con María Esther D. Fontán Prado (Rurbe Consultoría) como vicepresidenta, Paula María López Calvo (Peluquería Trece) como secretaria y José Rivera Soria (Rivi Barberoom) como tesorero.

Completan la Junta las vocalías de Diego Dopico Galdo (Óxido Zero Training Club), Alinnson Martínez Rodríguez (Sugary Club), María Isabel Fernández López (Helen Doron English), David Ángel Rubio (Keino Estudio) y Ana María Villamor Pérez (Lapis de Cor).

La Asociación aprovechó la ocasión para agradecer la buena acogida recibida entre los establecimientos y profesionales del barrio, que se están sumando de forma notable a este nuevo e ilusionante proyecto.

Entre sus objetivos destacan dar a conocer los servicios que se prestan en Os Rosales, generar sinergias entre negocios, formarse e informar para garantizar un servicio de calidad, así como utilizar las redes sociales para acercar campañas a potenciales clientes y apoyar la creación de nuevos negocios en el barrio.