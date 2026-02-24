Estrella Galicia reinventa su Red Vintage con una versión exclusiva y fugaz: aquí puedes probarla

Hijos de Rivera presenta una nueva propuesta dentro de Fugaces, su proyecto de Cerveza de Bodega que pone en valor la autenticidad y frescura de sus cervezas sin pasteurizar recién salidas de fábrica. La protagonista en esta ocasión es Red Vintage, una de las recetas más emblemáticas de la cervecera, reinterpretada en su versión más fugaz y exclusiva.

Esta es la segunda edición que se elabora dentro de Fugaces, tras el lanzamiento de la cerveza Estrella de Navidad. La compañía, además, tiene previsto realizar cinco lanzamientos más a lo largo de este año, reforzando así el carácter dinámico y experimental de proyecto.

Bajo este formato, cada mes estarán disponibles tanques de 250 litros de cerveza efímera en 13 locales repartidos por ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Viveiro, Gijón, Donostia, Berriozar, Madrid y Badajoz. Esta propuesta convierte cada lanzamiento en una oportunidad irrepetible para los amantes de la cerveza de descubrir recetas singulares en su máximo esplendor.

Red Vintage es una cerveza intensa pero equilibrada que recupera la receta histórica de la Especial Extra o La Colorada. Se elabora siguiendo pautas tradicionales con agua de A Coruña, maltas pilsen y tostada, maíz, lúpulo nugget y levadura seleccionada.

Esta cerveza se caracteriza por su color oro viejo brillante, que anticipa un aroma maltoso con notas dulces a caramelo y un sabor que combina un amargor equilibrado y un ligero postgusto picante. Servida en formato bodega y sin pasteurizar, Red Vintage permite disfrutar plenamente de todos sus matices y aromas, ofreciendo una experiencia auténtica y diferencial.

A través de Fugaces, Hijos de Rivera reafirma su apuesta por la innovación, el saber hacer artesano y el servicio a los clientes de Cerveza de Bodega, acercando al consumidor propuestas únicas que solo pueden disfrutarse durante un tiempo limitado.

La Cerveza de Bodega viaja siempre en frío desde la fábrica hasta el local y se sirve sin pasteurizar, lo que permite conservar intactas sus propiedades organolépticas. Además, al prescindir de envases, este formato contribuye a reducir el impacto ambiental y se presenta como una alternativa más sostenible.

La iniciativa pone en valor un modelo que ya está presente en más de 2.000 locales de España, donde los consumidores pueden disfrutar de Cerveza de Bodega Estrella Galicia y 1906 en su mejor versión. La compañía amplía con Fugaces este compromiso ofreciendo nuevas propuestas efímeras que muestran todo el potencial del formato de Cerveza de Bodega.

¿Dónde probar esta cerveza?

Estrella Galicia ha dado a conocer los locales en los que será posible degustar esta edición especial de la Red Vintage. Son los siguientes: