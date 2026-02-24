La Cámara de A Coruña refuerza la presencia de siete empresas gallegas en Marruecos

Un centro de formación de la Cámara de A Coruña, en imagen de archivo Cámara de A Coruña

La Cámara de A Coruña acaba de desarrollar una misión comercial multisectorial en Marruecos, en el marco del Plan FOEXGA, con el apoyo del Igape y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En la acción participaron siete empresas gallegas de sectores como la alimentación, los materiales de construcción, la formación y las energías renovables. Las compañías pudieron mantener encuentros con potenciales socios, distribuidores, clientes y entidades locales.

La asociación empresarial mantiene una relación privilegiada con Marruecos. Desde 1995, desarrolla acciones de promoción en el país, que hoy se ha convertido en un destino prioritario para la empresa gallega. Tanto es así, que se ha convertido en el 10º destino internacional de las exportaciones gallegas, el 3º mercado fuera de la UE y más de 600 empresas gallegas tienen presencia en él.

Además, Marruecos funciona como una plataforma estratégica para acceder al mercado africano, un hub logístico y un entorno favorable a la inversión gracias a sus zonas francas, incentivos fiscales y previsiones de crecimiento económico del 3–4% anual hasta 2026.

Las siete empresas participantes regresaron con un balance muy positivo. Algunas aprovecharon la misión para reafirmar relaciones comerciales preexistentes, mientras que para otras supuso su primer contacto directo con un mercado lleno de potencial.

Sectores en plena expansión

Entre los sectores que mayor expansión está experimentando el mercado marroquí destacan: