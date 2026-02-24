Ofrecido por:
La Cámara de A Coruña refuerza la presencia de siete empresas gallegas en Marruecos
Se tratan de sectores como la alimentación, los materiales de construcción, la formación y las energías renovables. El país funciona como plataforma de acceso al mercado africano
La Cámara de A Coruña acaba de desarrollar una misión comercial multisectorial en Marruecos, en el marco del Plan FOEXGA, con el apoyo del Igape y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En la acción participaron siete empresas gallegas de sectores como la alimentación, los materiales de construcción, la formación y las energías renovables. Las compañías pudieron mantener encuentros con potenciales socios, distribuidores, clientes y entidades locales.
La asociación empresarial mantiene una relación privilegiada con Marruecos. Desde 1995, desarrolla acciones de promoción en el país, que hoy se ha convertido en un destino prioritario para la empresa gallega. Tanto es así, que se ha convertido en el 10º destino internacional de las exportaciones gallegas, el 3º mercado fuera de la UE y más de 600 empresas gallegas tienen presencia en él.
Además, Marruecos funciona como una plataforma estratégica para acceder al mercado africano, un hub logístico y un entorno favorable a la inversión gracias a sus zonas francas, incentivos fiscales y previsiones de crecimiento económico del 3–4% anual hasta 2026.
Las siete empresas participantes regresaron con un balance muy positivo. Algunas aprovecharon la misión para reafirmar relaciones comerciales preexistentes, mientras que para otras supuso su primer contacto directo con un mercado lleno de potencial.
Sectores en plena expansión
Entre los sectores que mayor expansión está experimentando el mercado marroquí destacan:
- Agroalimentación: El consumo marroquí evoluciona rápidamente. Crece la demanda de productos y tecnologías de estilo occidental, lo que abre nichos para empresas de procesamiento, automatización, logística, distribución y envasado.
- Agricultura: El proceso de modernización agrícola dispara la necesidad de maquinaria, semillas, fertilizantes e insumos especializados.
- Automoción: Marruecos es ya el primer fabricante de automóviles de África y el sector representa casi el 30% de sus exportaciones. La presencia de grandes multinacionales genera demanda de formación, ingeniería, herramientas, repuestos, embalajes y equipos de protección, entre otros.
- Energías renovables: Con la meta de cubrir el 50% de su consumo energético con renovables en 2030, el país se ha consolidado como referente mundial. Las oportunidades abarcan suministro, mantenimiento, ingeniería, obra civil, consultoría, transferencia de tecnología y materiales ecoeficientes.
- Otros sectores como Turismo, Logística, Construcción (nuevas ciudades, hospitales, centros comerciales) e Infraestructuras completan un mapa de posibilidades especialmente atractivo para las empresas gallegas.