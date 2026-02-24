Abanca se sitúa como el segundo banco regional más sostenible del mundo, según Sustainalytics

Abanca refuerza su posicionamiento internacional en materia de sostenibilidad al consolidarse como la segunda entidad del mundo en la categoría de banca regional en el último rating ESG elaborado por Sustainalytics, firma integrada en el grupo Morningstar.

La entidad mantiene la calificación de "Riesgo inapreciable" (Negligible risk), el nivel más alto posible dentro de esta evaluación, que analiza el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ESG) de las compañías. En el conjunto del sector bancario mundial, Abanca ocupa el puesto 14 entre 1.003 entidades analizadas, mientras que dentro de su categoría específica ("Regional banks") se sitúa en segunda posición entre 587 bancos evaluados.

El informe reconoce especialmente la gestión de la entidad en ámbitos como la ética empresarial, la gobernanza corporativa y la integración efectiva de los criterios ESG en su modelo de negocio.

Además, Abanca cuenta con la valoración de MSCI ESG Ratings, que la posiciona en categoría AA, considerada de liderazgo dentro del sector.

La sostenibilidad, eje estratégico

La sostenibilidad ocupa un lugar central en el Plan Estratégico 2025-2027 del banco, donde se integra como uno de los pilares de su transformación. La entidad estructura su acción en tres grandes ámbitos -ambiental, socioeconómico y de buen gobierno- y mantiene un enfoque específico en el acompañamiento a clientes y empresas en su transición hacia modelos productivos más sostenibles.

Durante el año 2025, Abanca impulsó distintas iniciativas orientadas a reforzar su perfil sostenible y su contribución al desarrollo económico y social, consolidando así una estrategia que gana peso en su posicionamiento internacional.