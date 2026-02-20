Ana Pontón celebra el archivo de Altri como "un gran triunfo de la ciudadanía" de Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, celebró este viernes en Santiago el archivo del expediente de la macrocelulosa que la empresa portuguesa Altri proyectaba en Palas de Rei. Para la líder nacionalista, se trata de "un gran triunfo de la ciudadanía" y de "la derrota de un Gobierno del Partido Popular que solo ofrece franquismo industrial".

En rueda de prensa, Pontón subrayó que la paralización del proyecto supone "un gran día para Galicia" y puso en valor la movilización social en comarcas como A Ulloa, Arzúa o Arousa, así como la implicación de "miles de gallegos y gallegas" que se manifestaron "en contra de la bomba ambiental de Altri".

"Hoy podemos decir que el pueblo es quien más ordena porque el pueblo gallego dijo alto y claro Altri no, Galicia sí", afirmó.

La dirigente del BNG cargó contra el Ejecutivo autonómico que preside Alfonso Rueda, al que acusó de defender "el expolio de los recursos gallegos y la contaminación del territorio por encima de las personas". Según sostuvo, el Gobierno gallego "quería poner los intereses de Altri por encima de la gente del medio rural y de la gente del mar".

Pontón incidió en que el archivo del proyecto demuestra que "la movilización es clave para torcer el pulso a un gobierno que quería poner por delante los intereses de una empresa".

A su juicio, la presión social logró situar el debate en el centro de la agenda política y desmontar "todas y cada una de las mentiras y falacias del PP".

En este sentido, recordó que el presidente gallego sigue sin responder a una cuestión que considera fundamental: "Si Altri era tan buena, ¿por qué no la querían en Portugal?".

Para la portavoz nacionalista, Galicia necesita "proyectos industriales de futuro, de vanguardia, que cuiden el medio ambiente y que generen realmente riqueza y empleo", justo lo contrario, afirmó, de lo que suponía la macrocelulosa.

Pontón también reivindicó el papel del BNG, que desde que conoció el alcance del proyecto trasladó a las instituciones el rechazo social y advirtió al Gobierno central de que "apoyar Altri significaba la retirada de cualquier apoyo" por parte del Bloque.

"Dijimos alto y claro que no estábamos dispuestos a aceptar una bomba ambiental que significaba una hipoteca para esta generación y para las que vienen detrás", recordó.

La líder nacionalista defendió que lo sucedido en los últimos dos años demuestra "la madurez democrática de Galicia", con una ciudadanía movilizada e informada que cuestionó el relato simplificador del PP que reducía el debate a una supuesta dicotomía entre empleo y ecología.

"No habrá modelo productivo de futuro si no se tiene en cuenta el cuidado y el respeto al medio ambiente", remarcó.

Para Pontón, el debate sobre Altri evidenció dos modelos de país contrapuestos: el del PP, que "quería convertir Galicia en un gran eucaliptal al servicio del conglomerado de las celulosas", y el del BNG, que apuesta por un modelo industrial "sostenible, innovador y basado en la ciencia".