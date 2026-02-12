Abanca obtiene la máxima calificación en Buen Gobierno Corporativo de AENOR

ABANCA ha obtenido la certificación del Índice de Buen Gobierno Corporativo de AENOR (IBGC) con el nivel G++, la máxima calificación. Este logro garantiza la excelencia de su modelo de gobierno corporativo, alineando sus estándares de gestión con las mejores prácticas de las principales entidades cotizadas del país.

El certificado emitido por AENOR garantiza al mercado y a los grupos de interés de ABANCA la madurez y eficacia de sus mecanismos de gobernanza y control interno. La evaluación analizó exhaustivamente el grado de cumplimiento del banco en materia de buen gobierno, basándose en indicadores y criterios relacionados con la composición y el funcionamiento del consejo de administración y sus comisiones, la junta de accionistas, los sistemas de cumplimiento normativo y la transparencia. Como resultado de estas métricas, ABANCA obtuvo el máximo nivel de certificación de la escala.

La obtención de la certificación IBGC de AENOR es fruto del esfuerzo y compromiso de ABANCA por cumplir, de forma voluntaria y proactiva, con las mejores prácticas internacionales en gestión y supervisión, estándares que, en gran medida, sólo son exigidos o recomendados para las empresas que cotizan en bolsa.

Además, desde ABANCA señalan que, aunque no está obligada a hacerlo, la entidad publica voluntariamente en sus informes de gestión, como buena práctica de transparencia, el grado de cumplimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, verificado por un experto independiente. Desde 2020, el banco ha cumplido, total o parcialmente, con el 100% de las recomendaciones que le son aplicables, a pesar de no ser una entidad cotizada.