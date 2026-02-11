Galigrain ampliará superficie en Punta Langosteira, en Arteixo (A Coruña), con un edificio de oficinas

Galigrain, perteneciente al Grupo Nogar, aumentará su superficie en el Puerto Exterior de Punta Langosteira. La empresa ha solicitado una nueva ampliación de su concesión principal en el recinto, con el objetivo de construir un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias.

El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la solicitud de modificación de la concesión, con un incremento de la superficie en 8.825 metros cuadrados, por lo que superará los 94.000 metros cuadrados en total.

La empresa construirá un edificio de tres plantas y superficie útil de 728 metros cuadrados que contará con todos los servicios necesarios para sus empleados. Un espacio necesario debido al progresivo traslado de la actividad desde el puerto interior.

Galigrain, además, habilitará un taller para el mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías. El proyecto se completa con el asfaltado de viales y el cierre perimetral de la concesión.

La empresa estibadora con mayor presencia y actividad en el Puerto Exterior tiene una concesión principal dedicada fundamentalmente a productos agroalimentarios, así como otra para el tráfico de aceites y melazas.

Galigrain está completando un sistema de cintas de transferencia que le permitirá descargar los graneles agroalimentarios mediante un circuito cerrado, incrementando la productividad y eficiencia ambiental de las operaciones.

Esta empresa gallega, del grupo Nogar, supera los 50 millones de euros de inversión propia en Punta Langosteira. Fundada por Ceferino Nogueira Rodríguez, la empresa está gestionada ahora por la tercera generación y cuenta con terminales portuarias en España, Portugal y Latinoamérica.