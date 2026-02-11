La compañía gallega Hijos de Rivera presentará iniciativas innovadoras en el HIP 2026

Hijos de Rivera presentará en la feria del sector hostelero HIP 2026 (Horeca Professional Expo) algunas de sus últimas iniciativas en materia de innovación y sostenibilidad. Durante el congreso, la compañía de Estrella Galicia dará a conocer la cerveza artesana Rivera Reposada, así como su primer spritz ready to drink Amara Brava, que podrán probar los asistentes.

En ambos casos, la empresa señala que se trata de "productos pensados para responder a las nuevas tendencias de consumo y enriquecer la experiencia en barra y mesa" con la identidad de Hijos de Rivera.

Además, presentará también la iniciativa Cervecerías Circulares o Be2Bar, proyectos de sostenibilidad y acompañamiento al sector hostelero para reforzar su eficiencia.

Hijos de Rivera protagonizará diferentes actividades. El lunes 16, desde las 11:00 horas, un portavoz de la compañía dará a conocer Huebox de Estrella Galicia en su stand, mostrando el funcionamiento de este dispensador doméstico. Posteriormente, habrá una degustación de Amara Brava Spritz y, para terminar, tendrá lugar una charla sobre la iniciativa clave de Hijos de Rivera en materia de sostenibilidad en el canal Horeca: Cervecerías Circulares.