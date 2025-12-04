La Navidad comienza en Zara con la apertura de su pop up navideña en A Coruña

Ya es Navidad en Zara. La tienda de A Coruña ha abierto hoy sus puertas engalanada con una pop up para la época navideña en el quinto año en el que la firma organiza un espacio especial pensado para las fiestas.

Un gran árbol de 5 metros da la bienvenida a la tienda situada en la calle Compostela, rodeado por un tren en movimiento sobre decenas de cartas dirigidas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Pasando una cuenta atrás para el día de Navidad y adornos navideños, la planta baja de la tienda cuenta también con una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado de cuentos navideños.

Como otros años, globos en tonos rojos y verdes decoran la pop up, donde además de juguetes y elementos decorativos hay un espacio que recrea habitaciones infantiles, la llamada jaima. Aquí habrá sesiones de cuentacuentos durante la temporada festiva.

A todo ello se suma una línea de ropa navideña para toda la familia.

Al final de la tienda hay un espacio de empaquetado y de personalización, con una máquina de bordado en la que se pueden añadir nombres a pijamas, calcetines navideños y otros textiles. El espacio termina con una cafetería en colaboración con Siboney y con churros de Timón.

En la zona anexa está la habitación de las estrellas con un espacio de juego y la oficina postal ambientada de época, a donde llegan las cartas que salieron de los buzones en la entrada de la tienda.

La pop up se puede visitar desde este jueves y hasta el 5 de enero, justo antes del arranque de las rebajas.