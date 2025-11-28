Ofrecido por:
El dueño de Sargadelos impone un ERTE a 86 empleados y dice que dimite de sus "funciones ejecutivas"
Segismundo García afirma que la "chulería" de la Inspección de Trabajo le "obliga" a "cesar en las funciones ejecutivas"
El dueño de Sargadelos, Segismundo García, ha notificado a los representantes de los trabajadores el inicio de un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor con efectos desde el 27 de noviembre y hasta el 15 de diciembre y un total de 86 personas afectadas.
Al mismo tiempo, y según informa el propio Segismundo García a la prensa y recoge Europa Press, el propietario de la histórica firma comunica al Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña su "dimisión como gestor o CEO" de la fábrica de cerámica de la que se hizo cargo en el año 2014, estando en situación concursal.
Afirma que la "chulería" de la Inspección de Trabajo le "obliga" a "cesar en las funciones ejecutivas que venía realizando" con fecha de este mismo viernes.
La Xunta instó ayer a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad "lo antes posible"
El Gobierno gallego ha instado "de inmediato" a la dirección de Sargadelos a reanudar la actividad de la planta de Cervo (Lugo) "lo antes posible en defensa de los derechos de los trabajadores".
Como autoridad laboral, el Gobierno gallego, ha trasladado tal y como recoge Europa Press que, "como no puede ser de otro modo, velará por el cumplimiento de la legislación laboral y denunciará cualquier ilegalidad que sea detectada".
Así, respecto de las negociaciones llevadas a cabo desde abril, subraya que la Xunta actuó desde el primer momento "con absoluta responsabilidad", manteniendo un contacto "permanente" tanto con la empresa como con la Inspección de Trabajo, y "mediando para que se ofreciera la máxima flexibilidad a la dirección,dentro de la legalidad vigente, para la realización de las obras necesarias para subsanar las deficiencias detectadas".
Como resultado de las gestiones realizadas por la Xunta, el Gobierno autonómico esgrime que Inspección de Trabajo concedió a Sargadelos "un plazo suficientemente amplio para acometer las actuaciones previstas en el requerimiento de marzo de 2025 y en el de septiembre de 2024".
En este contexto, remarca que, en el día de hoy, Inspección de Trabajo realizó una visita rutinaria a las instalaciones para comprobar el cumplimiento de las actuaciones solicitadas.
La Xunta está colaborando con la financiación de las obras, habida cuenta la singularidad de la planta, declarada Bien de Interés Cultural desde 2014.
Dentro de esta colaboración, ya se completaron los estudios sobre las condiciones del sistema de ventilación y extracción, así como parte de las actuaciones exigidas.
Como ya trasladó en anteriores ocasiones, la Xunta insiste en que "subsanar" los defectos detectados es "perfectamente compatible con el mantenimiento de la actividad y permite garantizar la seguridad y salud del personal".