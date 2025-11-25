A Coruña acoge un desayuno informativo sobre la oportunidad de mejora de la empresa gallega

A Coruña acogió este martes la jornada "Oportunidades para la mejora integral de la empresa gallega", un encuentro organizado por ERLAC con el apoyo de IGAPE que reunió a expertos de los ámbitos económico, tecnológico y empresarial para reflexionar sobre el futuro del tejido productivo gallego en un momento de aceleración tecnológica y transformación global.

La sesión estuvo moderada por José Antonio Ferreira Dapía, empresario y tecnólogo, y contó con las intervenciones de Marcos Ramos Souto, gerente de Personal de Abanca; Carlos Sánchez-Tembleque, exasesor de la Consellería de Empleo e Igualdad y exdirector del Servicio de Estudios del Banco Pastor; y José M.ª Rivas Moar, CEO de RMCI Ingeniería.

En la apertura, Ana Núñez González, responsable de asesoramiento empresarial de la Oficina Económica de Galicia, aseguró que "están pasando cosas y la empresa gallega está en pleno auge", destacando el dinamismo del ecosistema económico y su creciente orientación hacia la tecnología, la profesionalización y la internacionalización.

Tecnología sí, pero con organización

El ingeniero José M.ª Rivas analizó la situación económica actual y advirtió que Galicia mantiene una productividad baja debido al peso de sectores como el primario, los servicios y la construcción, frente al reducido 5,5% de industria.

Recordó que Galicia se encuentra en la media estatal en infraestructuras, centros tecnológicos y clústeres, pero cae en picado en un indicador crítico: las patentes solicitadas, reflejo directo de la innovación empresarial.

Rivas sostuvo que el reto actual pasa por incorporar inteligencia artificial, big data, robótica y herramientas digitales, pero alertó de que "muchas empresas no tienen la estructura organizativa para implementarlas".

Propuso reforzar recursos humanos cualificados y fomentar decisiones basadas en datos y no en intuiciones, avanzando hacia organizaciones preparadas para crecer.

Escasez de talento y el impacto del invierno demográfico

Marcos Ramos Souto centró su intervención en un factor que, a su juicio, frena el despegue empresarial: la falta de talento.

"La sociedad gallega está muy envejecida, el saldo vegetativo sigue cayendo y eso afecta a la mano de obra que entra en las empresas", advirtió.

Recordó que la esperanza de vida aumentó cuatro años en dos décadas y que Galicia ha entrado de lleno en un invierno demográfico.

Como nota positiva, destacó el incremento de la población extranjera desde 2020, que "está dando pulmón" al mercado laboral y que llega en plena edad activa, asentándose y formando familias en Galicia.

Ramos también señaló que Galicia es la tercera comunidad con más titulados STEM, un 26%, siete puntos por encima de la media española, y subrayó la importancia creciente de las certificaciones profesionales.

La inteligencia artificial: transformación sin destrucción de empleo

Sánchez-Tembleque abordó el impacto de la inteligencia artificial y pidió evitar alarmismos: "No es un cambio que vaya a destruir empleo. En países donde está más implantada, como Estados Unidos, el empleo sigue creciendo".

Defendió que la IA está enriqueciendo el valor añadido y mejorando modelos de negocio, especialmente en tareas repetitivas, logísticas o de conocimiento.

Pidió "no subestimar su impacto transformador, pero tampoco caer en el hype", y animó a las microempresas a incorporar tecnología para situarse en sectores de alto valor añadido.

Puso como ejemplo el sector del taxi en San Francisco, donde el aumento de taxis autónomos incrementó la demanda total de servicios.

Para cerrar, defendió que Galicia reúne condiciones para convertirse en un territorio altamente competitivo, siguiendo el modelo de éxito de los países nórdicos: empresarios globales, adopción entusiasta de la energía, políticas económicas liberales en lo laboral e inversores pacientes.

Recalcó que Galicia cuenta con una fortaleza excepcional: una entidad financiera propia, Abanca, que invierte en su territorio.

"Tenemos talento y capacidad para estar muy por encima de la media española", concluyó.