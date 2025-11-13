Ofrecido por:
El congreso 100 consejos de Santiago de Compostela desvela sus ponentes definitivos: será el 19 de noviembre
El mayor encuentro de directivos de Galicia aspira a reunir a 1.000 personas en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela el próximo 19 de noviembre. El cierre será a cargo de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia
El Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia será el epicentro del liderazgo empresarial el próximo 19 de noviembre de 2025, cuando Santiago de Compostela reciba una nueva edición del encuentro “100 Consejos - Santander”, una cita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes del tejido económico español.
El evento, organizado por Libredón Formación & Consultoría Empresarial y con el apoyo de la Xunta de Galicia, se celebrará entre las 09:30 y las 14:30 horas, ofreciendo una jornada intensa dividida en cuatro bloques de conversaciones y ponencias, además de un espacio de networking. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través de este enlace.
Conversaciones con líderes de primer nivel
La jornada arrancará con la bienvenida de Joaquín Dosil, presidente de Libredón, y Rocío Pazos, directora territorial del Banco Santander, para dar paso al primer bloque de diálogos con directivos de grandes compañías. Entre ellos estarán:
- Iker Barricat, presidente de The Adecco Group España
- Ángeles Aguilar, CEO de Grupo ATValor
- Antonio Agrasar, CEO de Plexus Tech
Estos ejecutivos abordarán los desafíos actuales en materia de talento, transformación digital y liderazgo.
Los “10 Consejos” de referentes empresariales
El formato característico del encuentro, basado en intervenciones centradas en “10 consejos”, marcará los bloques II y III. En ellos participarán:
- Isabel Tocino, consejera y vicepresidenta de Santander España
- Joaquín Pérez, presidente y CEO del Grupo Pérez Rumbao
- Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F
- Fernando Maudo, presidente de Kiabi España–Portugal
Tras un coffee-break, las ponencias continuarán con recomendaciones estratégicas en ámbitos como gestión corporativa, sostenibilidad, industria, retail y deporte profesional.
Cierre institucional con Alfonso Rueda
El último bloque de conversaciones incluirá las intervenciones de:
- Rafael Juan, CEO de Vicky Foods
- Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp
La clausura será a cargo del décimo ponente, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, quien ofrecerá sus propios “10 consejos” sobre liderazgo en la gestión pública y el desarrollo territorial.
El programa destaca también por la amplia red de patrocinadores —entre ellos Santander, Adecco, Orona, Grupo Eulen o Viaqua— y colaboradores como Gadisa, IFFE Business School, Santiago en Vivo y Quincemil, medio colaborador del evento.