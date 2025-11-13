Amicos abre inscripciones para su Programa Integrado de Emprego en la comarca de Barbanza Cedida

La Asociación Amigos organiza una nueva edición del Programa Integrado de Emprego (PIE), con una oferta de cien plazas dirigidas a personas desempleadas con o sin discapacidad.

La iniciativa, que se desarrollará durante un año, estará enfocada en los sectores de comercio, atención al cliente, administración, ocio y tiempo libre, así como funciones de almacén, tanto en industria como en el sector comercio.

El programa ofrece a los participantes información, orientación y asesoramiento en la búsqueda de empleo. Asimismo, los beneficiarios recibirán formación y apoyo en dudas técnicas, talleres, consejos en habilidades sociolaborales y sobre movilidad laboral.

De igual modo, también se ofrecerán prospección empresarial y prácticas profesionales no laborales en empresas del sector conservero, como Grupo Jealsa, de distribución alimentaria como Velga-Eroski o Gadisa, o en el pequeño y mediano comercio de la zona del Barbanza.

Este tipo de iniciativas tiene como objetivo la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral de personas en situación de desempleo mediante la combinación de acciones formativas, prácticas no laborales y mediación con las empresas.

Con este objetivo, el programa va dirigido a personas en situación de desempleo con discapacidad y/o con riesgo de exclusión social; beneficiarias del tramo de inserción de la renta Risga, personas desempleadas de larga duración y mujeres en situación de desempleo.

Un año más, el PIE impulsado por Amigos abarca los concellos de Noia, Lousame, A Pobra do Caramiñal, Porto do Son, Ribeira, Boiro y Rianxo. El programa contará con un total de 100 plazas en las que se diseñará un itinerario formativo personalizado para cada participante.

Los Programas Integrados de Emprego tienen como compromiso conseguir como mínimo la inserción laboral del 35% de los participantes, por lo general estos suelen alcanzar alrededor del 46%.

En el caso de Amicos, este dato sube hasta el 73% de inserción en la última anualidad, según datos de la propia entidad. Además, en las tres ediciones anteriores, de las 500 personas atendidas por el equipo de empleo de la asociación, cerca de 320 consiguieron empleo a raíz del programa.

El coordinador del área de Alianza con Personas y Empresas de la entidad, Keltoi Cameán, destaca que estos datos son posibles "gracias al bagaje de una red con más de quince orientadores laborales y al desarrollo de varios programas de empleo de la zona, desde la entidad optamos por itinerarios con alta tasa de empleabilidad en la comarca".

Por su parte, el gerente de la inmobiliaria Miraben, Fernando Casás, destaca que "cuando decidimos colaborar con el Programa Integrado de Emprego de Amicos lo hicimos con la idea de aportar nuestro grano de arena ofreciendo una oportunidad de formación a una persona que lo necesitase, pero la experiencia superó todas las expectativas".

"Encontramos a alguien con mucho talento, implicación y ganas de aprender. El resultado fue tan positivo que, acabadas las prácticas, decidimos incorporarla en nuestro equipo. Hoy es una pieza fundamental", añadió.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 19 de diciembre enviando un correo electrónico a programaintegrado@amicos.org o mediante los teléfonos 672 745 058 y 672 745 052.

El programa está financiado por la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal, por lo que los participantes podrán percibir una ayuda de diez euros diarios por cada acción en la que intervengan.

Asimismo, la iniciativa cuenta con medidas para facilitar la conciliación de los participantes.