Premio para A Coruña en tecnología disruptiva: "Descubrí blockchain y me apasionó"

La tecnología se desarrolla a tal velocidad y abarca tantos sectores que es fácil perderse entre sus ramificaciones. Algunas vertientes adquieren una terminología y un alcance difíciles de explicar para la mayor parte de la población o para quien vive alejado del ámbito tecnológico. Como ocurre con blockchain.

Este es un terreno de alto potencial y de mucho interés para las grandes compañías y para quienes mueven elevadas cantidades de capital. Cualquier avance en este campo es muy reconocido, como ha hecho la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE), al otorgar el Premio Iniciativa Empresarial 2025 a la firma coruñesa Metlabs, especializada en el desarrollo blockchain y la tokenización de activos reales.

Entre un congreso tecnológico en Santiago y otro en Valencia explica en qué consiste blockchain y cómo trabaja esta joven empresa Pablo Gómez González, su fundador, de 22 años.

Lo pillamos entre congresos. ¿Es esta la rutina de su sector?

Hay una actividad intensa de congresos, es el principal punto de encuentro entre empresas de nuevas tecnologías y clientes. Y eso que en blockchain somos aún muy pocos. Es una tecnología disruptiva pero muy desconocida. Hay que llamar a la puerta y explicar lo que hacemos.

Explíquelo con claridad, no parece fácil de entender.

El término proviene de block chain, cadena de bloques. Blockchain es como un libro digital grande donde se registran transacciones. Estas están como empaquetadas en bloques juntos. Una vez cerrados, se bloquean, permanecen inmutables.

Oficinas de la empresa Metlabs en A Coruña. Cedida

¿Qué quiere decir eso?

Que no se puede alterar el resultado registrado en la transacción. A través de ese libro digital mayor, diferentes personas en diferentes partes del mundo, sabiendo que usan esta tecnología en común con las mismas reglas del juego para todos, pueden reducir la desconfianza.

Ponga un ejemplo.

Puedes mover dinero de una parte del mundo a otra en segundos a un coste irrisorio, de una persona A a una persona B en una operación validada por miles de ordenadores en todo el mundo.

¿A qué transacciones se refiere?

Monetarias, financieras, incluso de información. Blockchain no está diseñada para almacenar datos pero sí para dar seguridad y garantía de datos registrados en las transacciones.

¿Cuándo explotó este tipo de tecnología?

Esto se remonta a 2008, con el nacimiento de las bitcoin. Entonces era algo como muy friki, para informáticos. No se pensaba que tuviera futuro. Blockchain es la tecnología en la que se basan las criptomonedas, lo que no quiere decir que las criptomonedas sean blockchain ni que lo que hagamos sea criptomonedas.

Bitcoin nació como una forma de desconfianza hacia el sistema financiero tras la crisis de aquella época y luego la pandemia aceleró esa desconfianza y la gente empezó a adoptar criptoactivos. Esto desencadenó que toda la infraestructura que corre por detrás de estos activos se desarrollase y surgiesen muchas oportunidades en torno al desarrollo de software.

Hoy todas las empresas grandes y los grandes fondos han visto el uso potencial de esta tecnología, no quieren perderse el trozo del pastel.

"La tokenización de activos reales permite crear nuevos mercados y da más liquidez. Un inversor de 100 euros puede obtener tanta rentabilidad como otro con mayor capital" Pablo Gómez González, fundador de Metlabs

¿Cuál fue el germen de Metlabs?

Surgió porque yo con 18 años, cuando constituí mi primera empresa, hacía páginas web y usaba software tradicional. En primero de Económicas descubrí la tecnología blockchain y me apasionó, esa intersección entre la economía y la tecnología, que siempre la aprendí de manera autodidacta. Se juntaron dos mundos y lo vi claro.

Y montó otra empresa.

En 2023 nos constituimos como empresa de desarrollo de software basado en tecnología blockchain para dar salida a empresas que vendían servicios tecnológicos y un día te ofrecían IA y otro día otra cosa. Tenemos las oficinas en Matogrande y gran parte del equipo es de A Coruña y sus alrededores.

¿Qué servicio ofrece Metlabs?

Desarrollo software y tokenización de activos reales, uno de los casos de uso más interesantes de blockchain.

Personal de Metlabs en A Coruña. Cedida

¿Qué es tokenizar?

Transformar un activo real, como un inmueble o acciones de una compañía, en tokes digitales representados en una blockchain, una cadena de bloques. La tokenización permite crear mercados nuevos o dar más liquidez, por ejemplo en el ámbito inmobiliario o el de energías renovables, fraccionando el activo y permitiendo que un inversor desde 100 euros obtenga la misma rentabilidad que obtendría una persona con mayor capital.

¿Qué clientes busca la empresa y para quienes está trabajando?

No trabajamos ni en A Coruña ni en Galicia. Lo hacemos en Madrid y sobre todo fuera de España, mucho en Latinoamérica: Argentina, México, Colombia... También en Estados Unidos y Emiratos Árabes. En estos países la adopción de estas tecnologías es mucho más avanzada y el tejido empresarial la adopta por pura inercia.

Desde hace poco ofrecemos un servicio de consultoría y capacitación para compañías que desconocen blockchain y quieren entender cómo aplicarla a su organización: banca, finanzas, empresas energéticas.