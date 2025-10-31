Executivas de Galicia celebrará en Santiago sus 15 años de liderazgo femenino: esta es la programación de su Congreso 2025

El congreso, que se celebrará el 12 de noviembre, reunirá a referentes del mundo empresarial, rural y social para reflexionar sobre el talento, el bienestar y las alianzas que impulsan el cambio

Santiago de Compostela se convertirá el próximo 12 de noviembre en el epicentro del liderazgo femenino gallego. Executivas de Galicia, la red que agrupa a directivas y emprendedoras de distintos sectores, celebrará su Congreso en el Hostal dos Reis Católicos, una cita que servirá para conmemorar quince años de trabajo sembrando referentes y tejiendo alianzas que hoy impulsan el futuro económico y social de Galicia.

Bajo el lema “15 anos sementando referentes", el congreso reunirá a empresarias, directivas, mentoras y jóvenes profesionales que compartirán experiencias sobre innovación, bienestar, sostenibilidad y liderazgo con perspectiva de género.

La jornada arrancará a las 15:30 horas con la apertura y el registro, seguida de la bienvenida institucional a cargo de Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia. A continuación, la copywriter y storyteller Virginia Romera ofrecerá la ponencia “15 años sembrando 15 referentes”, un recorrido por la trayectoria de la asociación y su impacto en el tejido económico y social gallego.

Un diálogo entre generaciones y una mirada al talento gallego

Uno de los momentos más esperados será la conversación “Juniors para ser Referentes”, que reunirá a jóvenes profesionales como Ana Isabel Fernández, Silvia Bello, Mari Carmen López y Mar Vivero en un diálogo sobre el relevo generacional y la importancia de las mentoras que abren camino.

El programa continuará con varias mesas redondas. La primera, “El valor de las personas y su bienestar”, moderada por María Caeiro Rey (Grupo Caeiro), contará con Rebeca Filgueira (Nauterra), Alejandra Mosteiro (Extend) y Elena Frade (VisualMS), quienes reflexionarán sobre la gestión del talento y la salud emocional en las empresas.

Después será el turno de “El valor del rural de Galicia”, moderada por Jesús A. Méndez (Caixa Rural Galega), con la participación de Juan Carlos Pérez Rodríguez (Aldealista), Isoliña Raña (CLUN y Asociación de Empresarias Rurales) y María Caridad García Busto (Campomayor). Todas ellas compartirán cómo el liderazgo femenino está transformando el futuro del rural gallego desde la innovación y la sostenibilidad.

Alianzas, inspiración y reconocimiento al talento

La mesa redonda “Sembrando alianzas para cultivar el futuro” reunirá a las principales representantes de las redes empresariales gallegas: Ángeles Ríos (Nordés Club Empresarial), María Borrás (Círculo de Empresarios de Galicia), Susana Pérez (Empresarias de Galicia) y Carmen Costas, bajo la moderación de la expresidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky. El diálogo pondrá en valor la colaboración y las sinergias entre entidades como clave para seguir creciendo.

La directora de deportes de la Diputación de Pontevedra, Xisela Aranda, ofrecerá una charla inspiradora que dará paso a la entrega de los Premios Executivas de Galicia 2025. El galardón en categoría individual será para Dora Casal, directora ejecutiva de Roberto Verino, y el premio colectivo reconocerá a Mulleres do Seu, por su labor de visibilidad y empoderamiento de las mujeres del rural.

La pianista y compositora Elsa Muñiz pondrá la nota musical a la jornada antes del cóctel y las sesiones de speed mentoring, que cerrarán un encuentro pensado para celebrar 15 años de historia… y seguir sembrando el futuro de Galicia.

Las entradas para este congreso pueden obtenerse a través de la web de Executivas de Galicia.

Programa