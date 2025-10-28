La Semana del Voluntariado de Coca-Cola construye un veintena de cajas nido en Santiago

Esta mañana, una decena de trabajadores de Coca-Cola Santiago desafiaron a la lluvia y participaron en una nueva edición de la Semana del Voluntariado de la compañía. De la mano de SEO BirdLife, construyeron cajas nido para aves en el parque forestal Selva Negra de la capital gallega.

A través de un taller práctico, los voluntarios construyeron y montaron con madera de pino estos refugios. De igual modo, también se encargaron de barnizarlos para protegerlos así de la humedad, el desgaste o las inclemencias temporales. Se estima que estas cajas nido puedan durar alrededor de 20 años.

"Todas las acciones de voluntariado que hacemos en Coca-Cola siempre vamos de la mano con distintas asociaciones, entidades que nos ayudan a elaborarlas. Seo BirdLife es una de ellas con las que colaboramos por toda España", explica Javier Losada, Gestor de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Iberia en Galicia.

El voluntariado también se encargó de barnizar las cajas nido

La jornada de voluntariado finalizó con la propia instalación de la veintena de cajas nido en los árboles autóctonos de Selva Negra, el parque forestal mayor y más antiguo de Galicia que cuenta con una extensión de 220 hectáreas.

La jornada finalizó con la propia colocación de los refugios en los árboles Quincemil

Esta semana forma parte del programa de voluntariado corporativo 'La magia de Coca-Cola', que tiene como objetivo "involucrar a los empleados como agentes de cambio social y ambiental y generar un impacto positivo en su entorno", comenta Javier.

Gracias a este programa, menciona Javier, que los trabajadores de la compañía disponen de dos días laborales remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

El programa de Voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, This is Foward, que impulsa la participación de los empleados en acciones de voluntariado, tanto en actividades con proyectos de sostenibilidad de la compañía como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector en las comunidades donde residen.

Se estima que puedan durar 20 años y ayudar a las aves del entorno

"Estas pequeñas acciones lo que tratan es de dejar huella y dejar un impacto positivo en las comunidades en las que estamos presentes.", menciona Javier. También añade que "estas acciones ayudan a que toda la estrategia de sostenibilidad de la empresa se pueda materializar sobre el terreno en el que estamos presentes".

8.700 horas de voluntariado en su primera edición

La Semana del Voluntariado nació hace un año, en 2024, y contó con la participación de más de 1.400 empleados de toda España en más de 150 actividades de voluntariado en colaboración con más de 50 entidades sociales y medioambientales, beneficiando a más de 5.000 personas.

En total, los empleados de Coca-Cola destinaron unas 8.700 horas a proyectos de voluntariado. Para su desarrollo, CCEP colabora con una amplia red de socios, que incluyen fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales.