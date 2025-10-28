Estrella Galicia será la cerveza oficial de las dos próximas ediciones de la Copa del Rey de fútbol

Estrella Galicia será la cerveza oficial de la Copa del Rey 2025-2027, una de las competiciones más queridas y emocionantes del fútbol español. Bajo el lema "La Copa que todo el mundo quiere", la marca refuerza así su vínculo con los valores que hacen de este torneo un símbolo de la ilusión, la lucha y la pasión compartida.

La Copa del Rey representa como ninguna otra competición el espíritu de David contra Goliat, donde los equipos de primera división y segunda división se enfrentan a equipos de 1ª, 2ª y 3ª federación y regional preferente, demostrando que el inconformismo y el esfuerzo pueden derribar cualquier barrera. Un sentimiento que conecta de lleno con la filosofía de Estrella Galicia, basada en la autenticidad, la resistencia y la dedicación a hacer las cosas de forma diferente y con alma propia.

Con esta alianza, Estrella Galicia quiere impulsar la conexión con la afición de todos los equipos y realzar esos valores que refleja tanto el campeonato como su marca, contando las historias que hacen especial a esta competición. La cervecera busca ensalzar a los héroes de la Copa, celebrar no sólo a quienes luchan por cambiar las cosas sino también a los que la viven desde la grada, los bares o desde casa, destacando la unidad que trasciende al fútbol y dando visibilidad a las grandes historias que han sucedido durante su celebración.

Entre las acciones con las que contará este patrocinio se encuentra la participación de Marc Márquez, Álex Márquez y Carlos Sainz, embajadores de Estrella Galicia 0’0, quienes protagonizarán un contenido especial para trasladar la emoción y la conexión con la afición desde diferentes perspectivas del deporte.

Asimismo, Estrella Galicia realizará activaciones locales en algunas de las sedes donde los equipos de 1ª, 2ª y 3ª federación y regional preferente jueguen como locales, acercándose a la afición sorteando entradas para los partidos que se jueguen ese mismo día y la posibilidad de ganar una entrada doble VIP para la final. Estas acciones se desarrollarán en Negreira (A Coruña), Maracena (Granada), Lucena (Córdoba), Yuncos (Toledo), Getxo (Vizcaya) y Palma del Río (Córdoba).

Con este patrocinio, Estrella Galicia continúa reforzando su compromiso con el deporte y sus valores, apostando por estar presente en los momentos que marcan historia y apoyando a quienes mantienen viva la esencia del fútbol.