Finexit, el escape room que enseña educación financiera, arranca hoy en A Coruña

Hoy, 6 de octubre, coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, arranca en A Coruña la tercera edición de Finexit, un innovador escape room itinerante impulsado por la Cámara de Comercio de España y Fundación Mapfre, con cofinanciación de la Unión Europea y la Cámara de A Coruña.

La iniciativa recorrerá 150 centros de Formación Profesional en 110 ciudades, incluyendo Ceuta y Melilla, y se espera la participación de unos 8.000 jóvenes.

Durante la actividad, los estudiantes se convierten en especialistas dentro de una nave espacial con la misión de rescatar a Erica Midas, empresaria visionaria aislada en Marte.

Para lograrlo, deben resolver pruebas que combinan trabajo en equipo y conceptos financieros como interpretación de balances, contratos, pólizas de seguros, cambio de divisas, código IBAN o retorno de inversión (ROI), además de herramientas empresariales como DAFO u organigramas.

El proyecto busca combatir la brecha de educación financiera en España: según PISA, el 17% del alumnado español no alcanza el nivel básico, muy por debajo de la media de la OCDE, y solo el 4,7% de los estudiantes alcanza el nivel excelente, frente al 10,6% europeo.

Por ello, Finexit pretende ofrecer a los jóvenes herramientas prácticas y divertidas para mejorar sus competencias económicas.

El año pasado, la unidad móvil visitó 119 centros con más de 6.300 participantes, y esta edición se amplía a localidades más pequeñas y fuera de capitales de provincia, garantizando que más estudiantes tengan acceso a esta experiencia innovadora y formativa.

La actividad cuenta con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, la Cámara de A Coruña y los centros educativos participantes.