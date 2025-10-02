Admitido a trámite un recurso para aclarar si una ventaja fiscal gallega es discriminatorio

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves que el pleno del Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al respecto de la bonificación de sociedades de garantía recíproca con sede en Galicia frente a otras ubicadas fuera, tal y como reporta Europa Press.

En concreto, pagan el 0,1% de tipo en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras o actas notariales por la constitución, modificación y cancelación de derechos reales de garantía, mientras que las de fuera abonan el 1,5%.

Este es el segundo procedimiento de este tipo que admite el TC, que tendrá que apreciar si existe una justificación razonable y suficiente para el establecimiento de la medida fiscal.

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han ratificado que sus servicios jurídicos defenderán la medida de acuerdo con la finalidad con la que fue establecida, que es "el fomento de la actividad económica de Galicia".

No en vano, sostienen que el motivo de la iniciativa se basa en una medida de política económica para "fomentar la financiación y generar actividad económica" de forma que la "pérdida de ingresos por el establecimiento en este tipo bonificado", limitado a las sociedades instaladas en territorio gallego, revierta en forma de ingresos en otros tributos en la comunidad.

Así, el Ejecutivo autonómico incide en que se busca producir un efecto incentivador en la economía autonómica.