Vinícius vence a un empresario gallego en los tribunales que registró una marca con su nombre

La Audiencia Provincial de A Coruña ha dado la razón al futbolista Vinícius Junior en su disputa legal contra un empresario coruñés que registró una marca con el nombre del jugador. El demandado alegaba que, cuando solicitó la inscripción, Vinícius no era lo suficientemente reconocido y, por tanto, no existía riesgo de que los consumidores asociaran dicho distintivo con él.

Con esta decisión, la sección cuarta de la Audiencia avala el fallo previo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que ya había dado la razón al delantero del Real Madrid. La resolución desestima el recurso de apelación presentado por la representación procesal de don Ignacio contra la sentencia nº 33/2023, dictada el 13 de junio, confirmando íntegramente la resolución inicial. La parte apelante ha sido condenada al pago de las costas del recurso y a la pérdida del depósito constituido para recurrir, que se destinará conforme a la ley.

La sentencia establece que aún cabe interponer recurso de casación ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, siempre que se funde en la infracción de normas procesales o sustantivas y exista interés vacacional.

El recurso deberá presentarse en un plazo de 20 días desde la notificación, cumpliendo con lo previsto en el artículo 481 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con las normas dictadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicadas en el BOE. También será necesario acreditar la constitución del depósito legal exigido.

Desde el tribunal recuerdan que la difusión de la resolución a terceros solo podrá realizarse respetando la protección de datos personales, la intimidad y el anonimato de víctimas o personas protegidas, prohibiéndose su cesión con fines contrarios a la ley.