El TSXG acogió el estreno del capítulo gallego de Women in a Legal World

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se convirtió este jueves en el punto de encuentro para juristas, empresarias y profesionales del derecho en la presentación del capítulo gallego de Women in a Legal World (WLW).

La jornada arrancó con la recepción, que permitió el intercambio entre abogadas, magistradas y representantes del mundo empresarial, creando un primer espacio de networking.

A continuación, se proyectó la presentación oficial de WLW Galicia, que explicó los objetivos de la asociación: visibilizar el talento femenino en el ámbito jurídico y tender puentes para impulsar el liderazgo de las mujeres en todos los niveles del sector.

El momento central fue un coloquio en el que se abordaron los principales retos del liderazgo femenino en el mundo legal.

Durante el debate se pusieron sobre la mesa cuestiones como el techo de cristal, las dificultades para conciliar la vida personal y profesional y la necesidad de políticas que fomenten la corresponsabilidad.

Tras el coloquio, el acto concluyó con un intercambio de opiniones en el que profesionales de distintos ámbitos compartieron experiencias y contactos, consolidando la filosofía de WLW como plataforma de apoyo mutuo.