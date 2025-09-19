Una consultora gallega conquista talento, en 19 provincias, desde A Coruña

En plena fuga de talento, la consultora Kelea se ha consolidado como un caso de éxito en Galicia. Fundada en 2018 en A Coruña, la firma especializada en transformación organizativa y soluciones tecnológicas ya cuenta con más de 80 profesionales repartidos en 19 provincias.

Su modelo full remote permite que cada empleado decida dónde vivir, desde grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia hasta pequeñas localidades rurales, con impacto positivo en la conciliación y en la lucha contra la despoblación.

"Cuando un trabajador está contento, lo cuenta a su entorno, y es ahí donde surgen las recomendaciones que acaban en contrataciones. Ese boca a boca es uno de nuestros canales más valiosos para encontrar talento que encaje con nuestra cultura"., resume María Dorrego, responsable de People & Talent. Desde enero, la compañía ha valorado casi 3.000 candidatos y solo 32 han superado el proceso, donde pesa tanto el encaje cultural como la experiencia.

Además de la flexibilidad, Kelea apuesta por una cultura corporativa basada en la innovación, la colaboración y la excelencia, reforzada con encuentros presenciales anuales y actividades online que mantienen unido a un equipo disperso.

En un mercado cada vez más competitivo, la compañía demuestra que Galicia también puede ser un polo de atracción para el talento cualificado.