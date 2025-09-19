Cobre San Rafael y la CEC abren vías de colaboración en la mina de Touro-O Pino Cedida

Cobre San Rafael recibió este jueves en las instalaciones de la mina de Touro-O Pino al presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, y al vicepresidente primero de la entidad, Severino Ares, en un encuentro centrado en abrir nuevas vías de colaboración.

La reunión tuvo como objetivo analizar las oportunidades que el Proyecto Industrial de Cobre San Rafael aportará a la provincia y las posibles formas de cooperación con el tejido empresarial coruñés.

En la visita también participaron Jesús Reboredo, alcalde de Touro; Manuel Taboada, alcalde de O Pino; Diego Valiño, presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Arzúa; y Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael.

Durante la jornada se abordaron oportunidades en sectores industriales, de servicios, hostelería, turismo y agroganadería. Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael, destacó la voluntad de la compañía de "ntegrar al tejido empresarial gallego en la cadena de valor del Proyecto, promoviendo la contratación de proveedores locales y garantizando los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad".

En la misma línea, José Valdés, responsable de la Oficina Técnica, señaló que la planificación industrial y logística “contempla una amplia demanda de servicios especializados y actividades auxiliares, lo que requiere anticipar necesidades, compartir previsiones y facilitar la capacitación”.

Por su parte, el presidente de la CEC, Antonio Fontenla, subrayó que Galicia debe aprovechar sus recursos mineros "no solo por la riqueza que aportan, sino también porque encajan en la estrategia europea de aprovechar materias primas clave para lograr mayor autonomía estratégica, siempre bajo estrictos estándares ambientales y sociales".

Recordó además que el proyecto Touro-O Pino, declarado por la Xunta como Proyecto Industrial Estratégico, es "una oportunidad para atraer inversión, generar empleo y fortalecer el tejido productivo gallego, siempre en convivencia equilibrada con sectores clave como la agricultura, la pesca, el turismo y el Camino de Santiago".

Un proyecto tractor para la economía gallega

Cobre San Rafael y la CEC han acordado establecer un canal de diálogo permanente con el tejido empresarial coruñés para identificar sinergias. Entre las líneas de trabajo conjuntas destacan la coordinación a través de reuniones técnicas periódicas, la difusión de información sobre categorías de compras y perfiles profesionales demandados, acciones de capacitación y la promoción de la participación de empresas locales.

El proyecto supondrá un importante motor económico: generará 400 empleos directos y hasta 1.600 considerando los indirectos e inducidos. Según un informe de la consultora gallega VALORA, el impacto total del Proyecto ascenderá a 2.542 millones de euros en Galicia durante todo su ciclo de vida. En sectores como la construcción y la fabricación de productos metálicos, el impacto superará los 433 y 166 millones de euros, respectivamente.

El gasto previsto tendrá un fuerte arraigo local: el 66% repercutirá en proveedores gallegos y, de ese porcentaje, el 42% corresponderá a empresas de la zona de Touro y O Pino.

Durante la fase inicial, la inversión generará un impacto anual de 165 millones de euros, equivalente al 0,26% del PIB gallego, y la creación de más de 1.600 empleos equivalentes a jornada completa.

Un proyecto moderno y sostenible

Cobre San Rafael propone una operación industrial moderna y sostenible para la producción de cobre en la histórica mina de Touro-O Pino durante los próximos 16 años, con una inversión superior a 200 millones de euros.

La compañía asegura que será un proyecto minero de referencia en Europa, destacando por la incorporación de las mejores técnicas disponibles, el compromiso con el entorno, la responsabilidad social y una fuerte apuesta por la I+D+i.

Además de su impacto económico y laboral, la compañía destaca que la puesta en marcha del proyecto contribuirá a dinamizar la economía local y a reforzar la competitividad de las empresas gallegas a nivel regional y nacional.