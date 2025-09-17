Clusaga y la Xunta firman un convenio para liderar la descarbonización del sector alimentario gallego

El sector alimentario gallego reafirma su compromiso con la descarbonización con la firma del convenio PROALIS-CARBON, una iniciativa promovida por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) y la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia en el marco de la Alianza Gallega por el Clima, con la colaboración de Vegalsa-Eroski como empresa tractora.

El acto tuvo lugar este miércoles, 17 de septiembre, en la Cidade da Cultura de Galicia, en una jornada a la que acudieron representantes de diversas empresas del sector alimentario gallego, centrada en dar visibilidad a las acciones en marcha para avanzar hacia un modelo productivo más sostenible y resiliente.

Alianza estratégica para un futuro sostenible

La firma del convenio estuvo encabezada por Andrés Rodríguez Gómez, presidente de Clusaga, y Ángeles Vázquez Mejuto, conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático. En el acto también estuvieron presentes, en representación del clúster, Juan José de la Cerda, CEO, y Roberto Alonso, director; así como, por parte de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, director de Calidad y Medioambiente, y Jorge Eiroa, director de Compras.

Durante su intervención, Andrés Rodríguez subrayó la relevancia del acuerdo, señalando que "esta es una jornada clave para Clusaga, ya que supone la firma de nuestro primer convenio con la Consellería de Medio Ambiente".

Destacó también que este apoyo institucional "refleja la visión de la Consellería al reconocer el papel estratégico del sector alimentario en la transición hacia un modelo más sostenible". Además, puso en valor el compromiso de las empresas participantes, afirmando que "son ellas las que dan sentido y valor real a este esfuerzo colectivo por la descarbonización del sector".

Por su parte, la conselleira Ángeles Vázquez destacó el papel fundamental del sector alimentario en la transición ecológica, asegurando que "no habrá descarbonización si no se apuesta por el sector alimentario". También quiso resaltar el papel tractor del clúster, señalando que "como administración, sentimos que estamos protegidos por grandes profesionales que buscan lo mejor para Galicia".

La conselleira aprovechó la ocasión para hacer referencia a la nueva Ley del Clima de Galicia, que establecerá un marco legal estable para impulsar la acción climática en la comunidad y garantizar la coordinación entre administraciones y sectores estratégicos.

Una herramienta estratégica para la neutralidad climática

El convenio presentado permitirá el desarrollo del Programa Colectivo de Acción Climática y Descarbonización del Sector Alimentario Gallego, PROALIS-CARBON, una iniciativa diseñada para ofrecer acompañamiento experto, formación práctica y herramientas útiles a las empresas alimentarias que quieran reducir su huella de carbono e integrar criterios climáticos en su gestión.

El programa se estructura en varias fases, que incluyen un diagnóstico inicial de las empresas participantes, sesiones formativas sobre aspectos clave como la doble materialidad, la medición de huellas o la comunicación de la sostenibilidad, y un servicio de coaching personalizado, a través del cual las empresas contarán con entre 25 y 30 horas de asesoramiento especializado. La fase final, de evaluación, permitirá hacer balance de los avances obtenidos, identificar buenas prácticas y extraer aprendizajes que puedan ser replicables en otras compañías o sectores.

Además, el programa ofrece dos modalidades de participación, adaptadas al grado de madurez climática de las empresas. La modalidad 'Empresa Activa Clima' está pensada para aquellas entidades que están iniciando su camino hacia la descarbonización, mientras que 'Empresa Élite Clima' reconocerá a las compañías más avanzadas y comprometidas, que recibirán apoyo técnico más intensivo y actuarán como referentes para el sector.

Caminando hacia la neutralidad climática

PROALIS-CARBON está alineado con los objetivos de la Alianza Gallega por el Clima y nace con el propósito de contribuir activamente a la neutralidad climática de Galicia antes de 2040. A través de la colaboración público-privada, el programa apuesta por un modelo de desarrollo económico que combine competitividad e innovación con una clara orientación a la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.

Con este convenio, Clusaga consolida su posición como agente dinamizador del cambio en el sector alimentario, promoviendo una transición ecológica que no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también fortalecerá la posición de las empresas gallegas en los mercados nacionales e internacionales.

La jornada celebrada en el Edificio Fontán contó también con una mesa de buenas prácticas sobre descarbonización en la cadena de valor, en la que participaron representantes de empresas como Bodegas Martín Códax, Nauterra y Quescrem, que compartieron experiencias y desafíos en su camino hacia la sostenibilidad.

El programa PROALIS-CARBON representa una oportunidad estratégica para que las empresas alimentarias gallegas se posicionen a la vanguardia de la acción climática y refuercen su compromiso con el futuro del planeta y con las próximas generaciones.