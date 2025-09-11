Abre el plazo para el IV Premio Cátedra Vegalsa-Eroski al mejor TFM de las universidades gallegas

La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa ha lanzado la cuarta edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Máster (TFM). Este galardón reconoce aquellos trabajos académicos alineados con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) y con el propósito corporativo como eje transformador en las organizaciones.

La convocatoria está dirigida a todas aquellas personas que hayan finalizado un máster oficial en cualquiera de las tres universidades gallegas (Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo), habiendo defendido su TFM durante los años 2024 o 2025 con una calificación de sobresaliente. Habrá un primer premio dotado con 1.500 euros para el trabajo ganador y un segundo premio de 500 euros.

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de este año a través del formulario electrónico habilitado por la Cátedra y accesible mediante este enlace. La documentación obligatoria es un resumen del TFM de un máximo de cinco carillas, currículum vitae y justificante de matrícula y defensa del trabajo académico en una de las tres universidades gallegas.

Evaluación y fallo del jurado

Las candidaturas serán evaluadas entre enero y marzo de 2026. Durante esta fase, se seleccionarán cuatro finalistas que deberán remitir el trabajo completo para su valoración final.

El jurado estará compuesto por representantes de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra, su directora Carmen Costa, así como por tres expertos procedentes de las otras universidades gallegas y del ámbito de la consultoría. El fallo se dará a conocer a finales del segundo cuatrimestre del curso 2025/2026.

Un total de 24 TFM se presentaron a la anterior convocatoria, todos ellos alineados con el objetivo de esta cátedra universitaria que busca contribuir al bienestar social a través de la educación, la investigación y la divulgación del conocimiento.

Premios a los TFG de Temática Gallega

A este galardón se suma, desde el curso pasado, un nuevo reconocimiento de la Cátedra a los Trabajos de Fin de Grado (TFG) de Temática Gallega en las carreras de Comunicación Audiovisual y Creación Digital, Animación y Videojuegos.

La convocatoria para este galardón ya tiene abiertas las inscripciones y a él puede optar el alumnado de ambas carreras de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UDC que presentase su proyecto en alguna de las convocatorias del curso académico 2024-25.

Las candidaturas pueden presentarse hasta el 5 de octubre de 2025 a través de este enlace, incluyendo en la inscripción todo el contenido del trabajo.

Esta convocatoria cuenta con dos premios de 250 euros para el mejor TFG seleccionado en cada grado. Esta iniciativa de la Cátedra busca contribuir a la dinamización, difusión y uso de la lengua gallega.