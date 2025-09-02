AJE A Coruña abre el plazo de candidaturas para el XXVI Premio Emprende Coruña

La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE Coruña) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la 26ª edición del Premio Emprende Coruña. Este galardón que reconoce el talento, la innovación y el esfuerzo de las personas emprendedoras de la provincia.

Las empresas que deseen presentar sus candidaturas pueden hacerlo hasta el lunes 15 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas, enviando la solicitud cubierta y los anexos adjuntos al correo electrónico: info@ajecoruna.com.Toda la información sobre el Premio Emprende Coruña está disponible en la web de AJE Coruña.

El Premio Emprende Coruña se ha consolidado como uno de los reconocimientos más importantes al emprendimiento en Galicia. AJE A Coruña busca impulsar con este galardón el emprendimiento, fortalecer el tejido empresarial joven y apoyar la consolidación de proyectos que generan riqueza y empleo en la región.

El jurado, formado por personalidades del ámbito empresarial e institucional gallego, seleccionará a las empresas y proyectos finalistas en las siguientes categorías:

Premio Iniciativa Empresarial 2025

Premio Iniciativa Emprendedora 2025

Accésit a la Innovación

Accésit a la Creación de Empleo

Accésit RSC Vegalsa-Eroski

La entrega de premios tendrá lugar el jueves, 9 de octubre de 2025, a las 19:30 horas, en un acto que reunirá a empresarios y empresarias, autoridades y referentes del tejido empresarial gallego.

"Más allá de los ganadores, el Premio Emprende Coruña es una plataforma de visibilidad, networking y posicionamiento para todos los proyectos que se presentan. Animamos a quienes están empezando y a quienes ya han consolidado sus iniciativas a dar este paso, porque participar ya es, en sí mismo, una forma de poner en valor el talento y el esfuerzo de cada empresa", señala la presidenta de AJE Coruña, Eva Rosende.