La Xunta autoriza la planta de fundición de chatarra de Aluminios Cortizo en Coirós (A Coruña)

La Xunta ha dado Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la planta de pretratamiento y fundición de chatarra de aluminio que Cortizo quiere instalar en su centro del parque empresarial de Pedrapartida, en Coirós (A Coruña).

La resolución, que fue emitida por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade, será publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Con esto, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático finaliza el procedimiento de tramitación ambiental al que fue sometida esta iniciativa.

Ahora, tras una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue emitida en el mes de junio, y una AAI favorable, el proyecto puede continuar su tramitación administrativa.

La Xunta recordó en un comunicado que la DIA favorable está condicionada a que la empresa cumpla lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación presentada por el promotor, así como los condicionantes y el programa de vigilancia ambiental que se recogen en la propia DIA.

Los organismos consultados, ha puntualizado la Xunta, consideraron que el proyecto "no tendrá impactos significativos" en los distintos ámbitos analizados y que "sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan las condiciones establecidas en sus respectivos informes".

Así, esos aspectos están relacionados con la protección de la atmósfera, población y salud; aguas y cauces fluviales; suelo e infraestructuras; gestión de residuos; patrimonio natural e integración paisajística, entre otros.