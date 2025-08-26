La Cámara de Comercio de A Coruña ayuda a las pymes a mejorar su competencia internacional

El próximo domingo, 31 de agosto, finaliza el plazo de inscripción para la Convocatoria Xpande Digital 2025, un programa de ayudas dirigidas a pymes de la demarcación de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Dirigida a los interesados en desarrollar estrategias de internacionalización digital, la iniciativa ofrece a las empresas participantes un doble apoyo. Por un lado, servicios de asesoramiento individualizado, para diseñar y consolidar una estrategia digital de internacionalización adaptada a cada negocio.

Además, el programa contempla ayudas económicas y se estructura en una fase de análisis y consultoría gratuita para la empresa al estar financiada al 100% por Cámara de A Coruña y Cámara de España y una fase de gastos que puede implementar la empresa de hasta un 60% sobre un total de 5.350 euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

Xpande Digital tiene como objetivo principal impulsar la presencia internacional de las pymes coruñesas a través de canales digitales, facilitando así su acceso a nuevos mercados y mejorando su competitividad en el ámbito global.

Las empresas interesadas deben formalizar su solicitud en los próximos días, ya que el plazo de inscripción finaliza el 31 de agosto.

Inscripciones e información

Las pymes interesadas en beneficiarse de este servicio pueden obtener más información e inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio de A Coruña.

Gastos financiables

Existen diferentes gastos subvencionables como puede ser la modificación de una web, tienda online o app; alta o gestión de cuentas y marketing online en marketplaces; acciones de inbound marketing; diseño y creación de campañas en redes sociales (SMM); implementación de acciones de posicionamiento orgánico (SEO); preparación de analítica web o diseño de campañas de publicidad online (SEM) en Google Ads y/o en plataformas PPD internacionales, entre otros.