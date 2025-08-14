Las vacantes en empleos en Galicia crecen hasta el 20,8%

El número de vacantes en empresas gallegas de más de 10 empleados se situó en las 14.452 en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 20,82% más que en el mismo periodo de 2024, según recoge una encuesta publicada este jueves por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogida por Europa Press.

De este total, un 17,3%, unas 2.505 vacantes, requerían titulaciones relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, un 8,3% menos que hace un año.

En cuanto a los motivos por los que no se cubren estos puestos, un 14,8% no encuentran trabajadores porque los candidatos no consideran apropiadas las condiciones económicas, mientras que casi un 31,5% tampoco dan el visto bueno a otras circunstancias del puesto.

Por su parte, en un 30,5% de los casos las empresas no encuentran personas con la formación apropiada, sin que se incluya aquí la preparación digital o STEM.

Asimismo, el principal motivo que aducen las empresas para no tener vacantes es que "no se necesita ninguna persona más", lo que superó el 80% en el segundo trimestre de 2025.

Comisiones Obreras

Ante esta encuesta, Comisiones Obreras ha puesto el foco en la necesidad de diseñar estrategias "eficaces" para adecuar la formación a las necesidades "reales" de las empresas.

Así, la secretaria de Organización y Políticas Públicas del sindicato, Maica Bouza, ha pedido a la Xunta que "tome nota" para corregir esta situación.

También ha urgido a las empresas a que "hagan más atractivas sus ofertas laborales", porque "hay cuestiones tan importantes o más que el dinero", ha añadido Bouza.