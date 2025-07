La vulnerabilidad en el empleo, a debate: "Los mayores de 52 años son el 50% en paro registrado"

El talento es uno de los elementos clave a día de hoy para las empresas. Captarlo, pero sobre todo, mantenerlo y fomentarlo, entra dentro del proceso actual de dinámicas de trabajo de los departamentos de Recursos Humanos. Esta mañana, en el hotel NH Finisterre, este ha sido uno de los elementos a debate en una mesa redonda moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil y Treintayseis.

La moderadora lanzó una primera pregunta, valiéndose de una herramienta de Inteligencia Artificial, para introducir la temática. ¿Qué es la inclusión laboral? Esta herramienta tecnológica le reportó como respuesta que es crear entornos donde las personas, independientemente de sus características, se sientan valoradas, respetadas y puedan participar plenamente.

Rápidamente tomó el testigo la subdirectora xeral de cualificacións e capacidades para o emprego de la Xunta de Galicia, Carmen Orgeira, que puso las aristas a una de las palabras utilizadas. "Inclusión tiene una connotación sesgada, siempre pensando en personas en situación de vulnerabilidad. En la primera convocatoria que hicimos para personas vulnerables, cuando les ayudamos a buscar una salida laboral, nos insistieron mucho en el proceso de acogida a personas con discapacidad intelectual. No se puede dejar a una persona que le es ajeno el mundo laboral a expensas de a ver qué pasa".

Desde la Fundación Nortempo intervino Antón Gómez Reino, para dejar claro que la inclusión pasa también por el plano social. "Defiendo dos miradas, por una parte, generar condiciones para que todo el mundo pueda estar dentro del mercado laboral, y también generar esos condicionantes para que todo el mundo esté a gusto, conforme, y todos los términos que tienen que ver con el ámbito laboral".

Orgeira puso encima de la mesa algunos datos clave para valorar esa realidad. "No es menor que la tasa de paro esté en 8,8%, pero sí es cierto que esos grandes titulares hay que abrirlos. Personas en paro con discapacidad está en un 15,6%, personas sin discapacidad en un 9,4%. Aparte de las personas con discapacidad, hay que introducir otro colectivo vinculado a la edad. Son las personas mayores de 52 años, que son el 50% de las personas en paro registrado, y de ellos un porcentaje importante llevan más de dos años. Es un motivo de vulnerabilidad".

Además, no se olvidó de un colectivo ya mencionado en la primera mesa redonda, el de los retornados. "Luego está el tema de aquellas personas de origen gallego pero que están en el extranjero, que pocas vienen de una situación mejor, todas vienen de una situación peor. Vienen de oídas, son vulnerables por los condicionantes que se encuentran. Otro colectivo son las personas en situación irregular, esas personas que sí están trabajando, produciendo, que no se ven y cuyas condiciones laborales dejan mucho que desear. Es un concepto amplio que lo asociamos a personas con discapacidad, fue evolucionando, abriéndose, pero por centrar, citaría esos cuatro grupos de personas.

Además, la directora general del programa Retorna Cualifica Emprego de la Fundación Venancio Salcines, Sonia Debén, se mostró en una línea similar, explicando varias de las realidades a las que ellos se han enfrentado en los últimos años y cómo pudieron solucionarlo.

Hacia dónde apuntar el foco

La conversación, distendida entre los ponentes, derivó hacia una realidad que es la oportunidad a las personas que más difícil tienen el acceso al trabajo. Gómez Reino mostró su parecer: "Casi en situación de pleno empleo, a partir del 6% se entiende técnicamente, y a pesar de ello se da la situación de los compañeros de Vegalsa. Hay muchos ámbitos donde necesitamos gente. Hay que cambiar el foco y decir que la gente que, por diferentes condicionantes, está en vulnerabilidad tiene que ser gente que reciba una oportunidad. Ocupar puestos de trabajo, dinámica demográfica... Hay que ir dándole salida a toda esa gente. Cambiar la narrativa en definitiva. Lo abordamos a veces desde una mirada sesgada y con cierta negatividad. Necesitamos a todo el mundo en el ámbito laboral".

"Al final, tienes un trabajador más, que ellos ven como compañero y forma parte del engranaje" Alberto Cebreiro, jefe de Personas de Eroski Center.

A renglón seguido tomó la palabra el jefe de Personas de Eroski Center, Alberto Cebreiro, para relatar los datos de su experiencia. "El 29,9% de personas con discapacidad en edad laboral están activas. Lo que empezamos hace 20 años fue escuchando a una asociación. Nos dejó un folleto en una tienda. Hablamos, les visité, ellos nos visitaron, y empezamos un camino. Los entrenadores laborales van animando ese tipo de conductas y, al final, tienes un trabajador más, que ellos ven como compañero y forma parte del engranaje. Ya no es solo un chico o chica que entra, es un compañero. Es una reeducación para personas que son compañeros".

La figura clave es la de ese entrenador o orientador, a juicio de Cebreiro. "Tenemos que ser honestos. No somos una ONG, somos una empresa. Pero podemos tirar para adelante o ir haciendo paradas y viendo lo que tenemos alrededor. Nuestra empresa hace un buen trabajo. La orientadora hace un papel fundamental. Es el nexo y a la vez orienta a esa persona en el trabajo. Los orientadores vienen días antes para conocer las funciones que van a desarrollar, conocen a la jefa de tienda, se le informa, y a la hora de incorporarse, para ellos es quien les va a guiar junto a una persona de la tienda que es una especie de tutor. A mayores, yo estoy en contacto con la asociación por si hay que corregir algún tipo de tarea".

El retorno de emigrantes

Ese retorno de gallegos en diáspora volvió a ser puesto encima de la mesa por Gómez Reino, sobre todo debido a que en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, algunos de ellos van a obtener la nacionalidad española. "Nosotros estuvimos en Cuba entrevistando a gente. Con la ley de Memoria Democrática, muchos cubanos van a ser españoles. En Argentina hay muchos ciudadanos españoles y muchos de origen gallego. Este año vamos a llegar a 50 millones de personas, pero con este hecho. Hay que pensar que los necesitamos. De aquí a 2035 se avecina un relevo generacional. Estamos muy alineados porque lo sufrimos, lo vemos y lo vivimos, y hacemos mucho hincapié en que las empresas y el tejido económico que quiera pervivir tiene que tomarse muy en serio estas políticas económicas. Somos privilegiados en Galicia, por nuestro entorno, que es algo que no pasa en todos los países".

"Yo pertenezco a una consellería que tiene competencias en políticas activas. Las pasivas las tiene el Estado" Carmen Orgeira Naya, subdirectora xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego de la Xunta de Galicia.

Carmen Orgeira añadió a continuación datos sobre la situación de la coordinación con la Subdelegación del Gobierno, un elemento clave para poder articular administrativamente los permisos necesarios al ser extranjeros. "En el caso de las titulaciones, en la parte universitaria, yo estuve el viernes en un grupo de trabajo y parece ser que se están poniendo medios para que, si ahora estaba en una media de 40.000 expedientes al año reconocidos, llegar a 80.000”. Yo pertenezco a una consellería que tiene competencias en políticas activas. Las pasivas las tiene el Estado. Y en activas está la formación. Es tan cambiante, y la parte empresarial lo saben, las necesidades que nos impone. Lo que no se puede es volver a obligar a formarse a una persona. Pensando en las personas que están irregulares, tú no puedes trabajar olvidándote de sus circunstancias personales y profesionales. Si una persona está aquí, no tiene sentido apostar por formaciones que van a replicar conocimientos que ya tienen".

Una medida final

En un entorno tan volátil, Peteiro lanzó un último mensaje a los ponentes para que dejen sus medidas de cara a la adaptación de las empresas. "Establecer estrategias y políticas para atraer, facilitar", dijo sin dudas Sonia Debén. Gómez Reino aseveró contundente que hay que "explorar proyectos de todo tipo". Por último, Cebreiro dejó claro que la atracción es clave, atraer ese talento, cultivarlo, fomentarlo y crecer alrededor de él.