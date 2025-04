El ERE de Televés provocará 34 despidos en los centros de Santiago y Oroso (A Coruña)

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía compostelana Televés provocará 34 despidos -29 forzosos y cinco voluntarios- en centros de Santiago y Oroso (A Coruña) y dos recolocaciones tras votar los trabajadores -por mayoría en asamblea- aceptar el acuerdo, que ahora la compañía deberá comunicar a Inspección de Trabajo en un plazo de 15 días.

Europa Press Televés presentará un ERE extintivo del 10% de sus trabajadores de Santiago y Oroso

La votación en asamblea del acuerdo para la ejecución del ERE ha salido adelante con un resultado de 123 votos a favor (60%), 79 en contra (38%) y 4 en blanco (2%). A comienzos de marzo, Televés comunicó a los representantes de los trabajadores un expediente de regulación extintivo para el 10% de sus empleados de Santiago y Oroso por "la caída" del mercado de las divisiones de Distribución de TV e Iluminación LED.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de UGT en Televés, Jesús Manuel González Campos, explica que estos despidos afectarán a cinco centros trabajo de la compañía: Volta de Castro, que engloba una parte de la red comercial; Conxo, donde está la fábrica principal; Polígono do Tambre, en donde hay líneas de trabajo como iluminación; y dos en Oroso, en concreto un almacén de producto terminado y otro de materias primas.

Recuerda que se propuso a la empresa aplicar un ERTE, cuestión rechazada por la compañía, mientras valora que se haya conseguido "minimizar" los despidos forzosos al pasar de 37 a 29, a lo que se suman cinco voluntarios y dos recolocaciones -las cuales pasarán a ser despidos en caso de que esos empleados se nieguen al traslado-.

En lo tocante a las condiciones de los despidos, González Campos aprecia que se encuentran "muy cerca del despido improcedente", con una cobertura especial para mayores de 55 años y un plan de recolocación.

Asimismo, se ha pedido a la compañía que estos despidos "se ejecuten de la forma más rápida posible para minimizar la incertidumbre de los compañeros afectados", por lo que se prevé "en muy corto espacio de tiempo".

Precisamente, en las últimas horas Televés ha comunicado a sus trabajadores que decide "descontinuar la actividad del área de Iluminación LED", si bien seguirá respetando los acuerdos comerciales establecidos con clientes y distribuidores. Sobre este extremo, el sindicalista de UGT expone que la empresa "no ve rentable" esta parte del negocio, por lo que apuesta por "desembalar gasto" con salida de personal, aunque se seguirán asumiendo los encargos que están en curso.

La CIG se desmarca

Por su parte, la CIG se desmarca del acuerdo que firma UGT con la empresa al rechazar que se incluyan despidos forzosos, pues defendía que solo debería haber adscripciones voluntarias y medidas "temporales" que "puedan salvar esta situación de una manera acordada por las dos partes", pero "la empresa se negó a todo".

El portavoz de la CIG en Televés, Marcos Hernández, explica que "la legislación vigente dice que para hacer efectivo un ERE hay que justificar las causas", pero entiende que "la empresa no es capaz de justificar las causas aducidas, ni las económicas, ni las productivas, ni las organizativas". "En eso coincidimos las dos centrales sindicales de que no están acreditadas", subraya, pero "lo normal" para la CIG "es no llegar a ningún tipo de acuerdo" que "va a estar viciado de por sí".

Con todo, espera que, "por empatía" con los trabajadores, esos despidos se hagan "cuanto antes" por la "incertidumbre" que existe "en la totalidad de la plantilla".

Justificación de la empresa

Para justificar esta medida, Televés señalaba a comienzos de marzo que el ERE era necesario para "ajustar la capacidad productiva tanto de la división de Distribución TV, que se encuentra en una recesión estructural debido a los cambios en los hábitos de consumo de la televisión, como de la división de Iluminación LED, por la caída de la facturación y la falta de competitividad de esta unidad de negocio".

Televés cerró 2024 con una facturación de 89,4 millones de euros, lo que supone una caída del 2,7% respecto a 2023 (91,9 millones). Sostiene que los gastos de personal registran un crecimiento acumulado del 22% frente a 2019, el último año antes de la pandemia.

Por ello, el expediente de regulación se presenta por causas objetivas de carácter productivo, organizativo y económico "al registrar una caída persistente de las ventas durante el último año".

La compañía informó también a los trabajadores que ha acordado "una estrategia para especializar la producción" de cara a "paliar la reducción de la actividad que han sufrido las divisiones de Distribución de televisión e Iluminación LED".

Uno de los planes de la compañía será desarrollar una nueva unidad de negocio centrada en el sector de la microelectrónica. Considera que este sector es un "eje estratégico de crecimiento" en los próximos años, como establece la Unión Europea en la 'Chips Act', una ley que pretende reforzar el ecosistema de semiconductores en la UE para garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro.

Al respecto, tiene previsto invertir en el desarrollo de tecnologías para comunicaciones de banda ancha y antenas de nueva generación que mejoran la eficiencia y el rendimiento de los dispositivos, con atención a sectores como espacio y defensa.

La compañía compostelana está especializada en diseño, desarrollo y fabricación de equipos para la captación y distribución de señales de radiotelevisión, por lo que indica que ha sufrido la contracción del mercado que afecta a todas las empresas del sector, con una caída del 44,5% desde 2019.

"Las causas hay que atribuirlas al descenso pronunciado de la demanda y a los cambios en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales, como son la proliferación de plataformas digitales por IPTV (Movistar, R, Orange etcétera) o el consumo de contenidos a la carta mediante conexión OTT (como Netflix o Amazon Prime). "Esta situación ha llevado a la compañía a tener un exceso de capacidad de producción que amenaza la viabilidad de la empresa si no se adoptan medidas correctoras", agregaba.

Creada en Santiago de Compostela en 1958, Televés es la cabecera de una corporación con más de 20 firmas industriales y de servicios, más de 900 empleados y 75 patentes de invención. Tiene filiales en 10 países y comercializa sus productos en más de 100 países de los cinco continentes.