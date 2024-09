Vegalsa-Eroski evitó el desperdicio de más de 5.200 toneladas de alimentos en el primer semestre

En un mundo en el que se estima que un tercio de todos los alimentos que se producen se desperdician, según datos de la FAO, las empresas de la industria alimentaria desempeñan un papel fundamental en la gestión responsable de las toneladas de alimentos que diariamente pasan por sus tiendas.

Conscientes de esta situación, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski lleva cerca de dos décadas impulsando su programa integral "Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero" con el que orienta todos sus procesos hacia la prevención y reducción de excedentes alimentarios para garantizar que no se realiza ningún desperdicio evitable de alimentos en toda su cadena de valor. A través de este programa, la compañía evitó el desperdicio alimentario un total de 5.228 toneladas en el primer semestre del año, una cifra que alcanza las más de 35.000 toneladas en los últimos cinco años.

La alimentación no tiene desperdicio

"Mucho antes de que los alimentos lleguen a los lineales de nuestros establecimientos, aplicamos políticas que eviten el desperdicio de alimentos en los procesos de compra y aprovisionamiento, completando estas acciones con donaciones a entidades sociales y descuentos por consumo preferente en el punto de venta, entre otras acciones", indica Ricardo Castro, director de Calidad y Medioambiente de Vegalsa-Eroski. Así, del total de alimentos salvados entre los meses de febrero y agosto de 2024, la compañía destinó 313 toneladas de alimentos totalmente aptos para el consumo humano a donaciones desde puntos de venta y plataformas a entidades del tercer sector; 3.040 a ofertas de consumo rápido para una venta anticipada mediante la promoción de artículos frescos y 1.754 toneladas de excedentes valorizados para la industria transformadora (como por ejemplo para la obtención de piensos para alimentación animal).

A todas estas medidas, se suma la alianza de la compañía con la app Too Good To Go, a través de la cual los clientes pueden adquirir packs sorpresa de alimentos de calidad en sus tiendas Eroski y Autoservicios Familia que están a punto de alcanzar su fecha de consumo preferente por 3,99 euros. En lo que va de año, Vegalsa-Eroski ha salvado 80.926 packs de comida a través de Too Good To Go, lo que se traduce en 121 toneladas de alimentos, evitando la emisión de un total de 218 toneladas de CO2.

Todas estas acciones están contempladas en el programa integral "Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero", que recientemente ha conseguido el certificado de Food Waste Management System de Bureau Veritas, convirtiendo a Vegalsa-Eroski en la primera compañía de distribución alimentaria en Galicia en obtenerlo.

Un socio medioambiental

En su apuesta por la sostenibilidad y la alimentación circular, además de estas medidas Vegalsa-Eroski ha puesto en marcha recientemente un programa pionero de acompañamiento a su red de más de 920 proveedores locales para trabajar conjuntamente en materia de sostenibilidad social, medioambiental y buen gobierno, una inquietud que comparte con el consumidor actual. En la actualidad, participan en dicho programa 172 proveedores, que han superado ya la fase de diagnóstico y se encuentran implementando iniciativas de mejora.