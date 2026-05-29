Vertical Summit reunió en A Coruña a 155 empresas para analizar innovación y emprendimiento

El foro empresarial celebrado en el Club Cámara reunió a directivos, emprendedores y expertos de distintos sectores en una jornada marcada por el networking, las ponencias y el intercambio de experiencias

El Club Cámara Noroeste acogió este viernes una nueva edición del Vertical Summit, un encuentro empresarial que reunió a 155 empresas y a profesionales de distintos sectores para analizar los retos de la transformación empresarial, la innovación, el liderazgo y el emprendimiento.

La jornada, organizada por Diesemm, contó con ponencias, entrevistas, mesas redondas y espacios de networking en los que participaron directivos, emprendedores y representantes institucionales de toda Galicia.

"Ha sido un rotundo éxito. Hemos reunido a 250 personas en nuestra primera vez en A Coruña", destaca David Suárez, CEO de Diesemm y organizador de Vertical, un congreso que nació como "un espacio de conexión, transferencia de valor y relación entre el tejido empresarial". "Nuestro fin último es generar negocio entre las empresas y una vez más lo hemos conseguido".

Uno de los ponentes fue Xosé Luis Reza, socio consultor de IUNI y presidente del Clúster Ecommerce Galego, quien defendió durante su intervención la importancia de la diferenciación en la estrategia empresarial. "He decidido resumir el marketing estratégico en un único tip: ser diferente a la competencia", aseguró.

Para Reza, la clave pasa por situar al cliente en el centro de cualquier decisión empresarial. "En el momento en el que entendemos que el cliente es lo primero, está hecho", afirmó.

El consultor también reivindicó la innovación como elemento diferencial entre empresas. "La innovación hace diferente a un líder de un seguidor", señaló.

Durante su intervención repasó además algunos casos de éxito gallegos que, a su juicio, supieron adelantarse a su tiempo. Entre ellos destacó a Casa Grande de Xanceda por apostar por la leche ecológica hace más de seis décadas, a Pescanova por la creación del buque congelador, a Delikia por introducir el café de especialidad hace veinte años o a Krack, recordando cómo Juan Carlos Fontán apostó por las blogueras para promocionar sus productos cuando todavía era una estrategia poco habitual.

Otra de las intervenciones destacadas fue la de Laura Rodríguez, directora de Hércules de Ediciones, que centró su exposición en la creación de valor en la era digital y en la necesidad de que las empresas se adapten a las nuevas formas de comunicación y consumo.

Recuperar un territorio desde la inversión

Entre las ponencias que despertaron mayor interés estuvo la de Juan Luis Vázquez, CEO de Casa de Outeiro, quien presentó un proyecto de recuperación territorial en Quiroga, en plena Ribeira Sacra. "Voy a hablaros de cómo recuperar un territorio con la ayuda de más de 300 personas", comenzó explicando.

Vázquez relató cómo adquirió en 2019 una finca de 30 hectáreas con las ruinas de una casa señorial del siglo XIV con el objetivo de devolver la vida a una zona afectada por la despoblación. "Jamás soñé que iba a ser el responsable no solo de recuperar esa casa, sino de devolverle la vida a ese territorio", afirmó.

El proyecto cuenta actualmente con 236 socios y contempla la rehabilitación del inmueble, la creación de nuevas infraestructuras turísticas y la puesta en marcha de un vehículo de inversión destinado a impulsar iniciativas empresariales en la zona. Entre los primeros proyectos previstos figuran una explotación caprina vinculada a la prevención de incendios, una ganadería y una iniciativa ecuestre junto al río Sil.

Entrevistas y networking

Paralelamente a las ponencias, el espacio Backstage acogió entrevistas y conversaciones con distintos profesionales. Entre ellas destacó la participación de Lola Crespo, CEO de Ñamlicioso y NOR Oyster, quien reflexionó sobre la evolución de la comunicación empresarial. "Lo que funciona ya no es lo digital, es el boca a boca", aseguró.

El espacio contó además con la participación de otros referentes del ámbito empresarial, académico y gastronómico, como Belén Correa, CEO de Galicia de Moda; Rocío Pazos, directora territorial de Banco Santander; Manuel Escourido, representante de la Universidade da Coruña; Iván Domínguez, cocinero y propietario del restaurante Nado; o Rafa Pérez, CEO de Selmark, entre otros invitados que compartieron sus experiencias y visión sobre los retos actuales de sus respectivos sectores.

A Coruña, referente en innovación

La clausura del encuentro corrió a cargo de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien reivindicó el papel de la ciudad como uno de los principales polos de innovación y emprendimiento de Galicia. "Una parte muy significativa del talento gallego se concentra en nuestra ciudad", destacó.

La regidora subrayó además la capacidad de A Coruña para atraer talento, inversión y nuevas oportunidades en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.

También participó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien defendió la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor gallego y generar nuevas oportunidades económicas mediante la colaboración entre empresas, emprendedores e instituciones.

La tercera edición del Vertical Summit volvió así a convertir A Coruña en un punto de encuentro para el tejido empresarial gallego, reuniendo a más de un centenar y medio de empresas en una jornada dedicada al intercambio de conocimiento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

El foro trató temas como la innovación, la inteligencia artificial, marketing, liderazgo, transformación digital y crecimiento empresarial. Cristina Delgado, presidenta de Women In Retail, Laura Rodríguez, directora de Hércules Ediciones; Yago Fernández CMO en Cero de Costa o Belén Correa, CEO de Galicia de Moda, completaron, entre otros, un cartel que reflejaba todo tipo de empresas y posiciones.