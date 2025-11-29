El mercado de San Agustín en A Coruña acoge el II Encuentro de Emprendimiento con 8.000 euros en premios

La concejala de Emprego, Comercio e Mercados, Diana Cabanas, visitó este sábado el II Encuentro de Emprendimiento, que llenó de actividad el mercado municipal de San Agustín con charlas, exposiciones, mesas redondas y espacios de networking dedicados a impulsar el talento emergente de la ciudad.

Durante la jornada, el Ayuntamiento repartirá 8.000 euros en premios entre los proyectos participantes.

Cabanas destacó que apoyar a quienes deciden emprender es una prioridad desde 2019, cuando el gobierno municipal liderado por Inés Rey situó el fomento del emprendimiento como una de sus líneas estratégicas.

El encuentro está dirigido tanto a entidades especializadas en emprendimiento como a iniciativas empresariales que hayan comenzado su actividad a partir del 1 de enero de 2023 y que desarrollen su labor dentro del término municipal de A Coruña.

Durante toda la jornada, el mercado de San Agustín se convirtió en un espacio de intercambio de experiencias, colaboración y conexión entre emprendedores, agentes locales y la administración, fomentando la cultura emprendedora y el aprovechamiento de los recursos locales.

Los proyectos participantes optaron a premios económicos destinados a reconocer la innovación, el impacto social y local, así como la creatividad de cada iniciativa.

La selección de los ganadores estuvo a cargo de una comisión formada por personal técnico municipal y representantes de las entidades participantes, quienes valoraron la madurez de las ideas, su viabilidad técnica y económica, la experiencia del equipo y su impacto territorial.