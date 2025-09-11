El Congreso AJE Galicia llega a Ferrol para impulsar el emprendimiento y el tejido empresarial

El evento se celebra hoy en el auditorio de Ferrol. Una de las ponencias más esperadas es la de José Elías, empresario y presidente de Audax Renovables.

El auditorio de Ferrol acogerá hoy, 11 de septiembre, el Congreso anual de AJE Galicia “Construyendo Futuro”, una cita de referencia en el calendario empresarial gallego que busca fomentar el emprendimiento, reforzar el tejido empresarial y poner en valor el potencial de la reconversión y del rural como motores económicos.

Uno de los momentos más esperados será la ponencia de José Elías, empresario y presidente de Audax Renovables. En los últimos años, Elías se ha consolidado como uno de los grandes divulgadores del panorama empresarial español. Su participación en programas como Lo de Évole o The Wild Project, además de su presencia en podcasts y plataformas digitales como TikTok, lo han convertido en una voz muy seguida y reconocida por su estilo directo y su visión sobre el futuro económico y empresarial.

El congreso contará también con la participación de destacados referentes del tejido empresarial gallego, como Guillermo Martínez (Casa Grande de Xanceda), Luis Rilo (JRilo), Sandra Suárez (Maruxas de Nata), Gabriela González (Vegalsa-Eroski), Javier Castiñeira (Resonac) y Carlos Ortiz de Lucas (Aloha Poké), que acercarán sus experiencias en sus respectivos sectores.

Además de las mesas redondas y ponencias, el evento incluirá un espacio de comida-networking, pensado para favorecer la creación de sinergias y nuevas oportunidades entre los asistentes.

Este es el programa completo: