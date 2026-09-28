Acciona terminará de construir Breogán Park en A Coruña con el reto de abrirlo a finales de 2027

Pelayo Capital, promotora del futuro parque comercial Breogán Park en A Coruña, ha adjudicado a Acciona las obras que faltan para finalizar el proyecto en la zona que antiguamente ocupaba Dolce Vita en el polígono de Agrela por unos 45 millones de euros, precio cerrado en el contrato.

"La contratación de Acciona refuerza la capacidad de ejecución del proyecto y permite abordar su fase final con un alcance y un presupuesto de obra definidos de la mano de una constructora de referencia", destaca Pelayo Capital, cuyas fuentes apuntan a finales de 2027 como plazo para su inauguración.

Las demoliciones ya han finalizado, así como los trabajos en los sótanos y sus instalaciones y la preparación y el proceso de certificación de la estructura existente integrada en el nuevo complejo. Estas actuaciones incluyen una campaña de ensayos y verificaciones técnicas de los elementos estructurales que se conservarán.

En las próximas semanas, Acciona arrancará la fase de construcción, que dará forma al nuevo complejo de 72.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. "Los avances serán progresivamente más visibles en la configuración del conjunto", señala Pelayo Capital.

La transformación del antiguo Dolce Vita en Breogán Park constituye una actuación de regeneración urbana sobre una parcela ya desarrollada. El proyecto aprovecha parte de la estructura y de las infraestructuras existentes para adaptarlas a nuevos usos.

Render de un detalle de las instalaciones de Breogán Park. Pelayo Capital

"El acuerdo con Acciona para ejecutar las obras de finalización del complejo es un paso importante para Breogán Park. Con un contrato a precio cerrado y una oferta que reúne a operadores de referencia, seguimos avanzando en la transformación de este activo para dotar a A Coruña y al entorno empresarial de A Grela de nuevos servicios y espacios de actividad", resalta Íñigo Veiga, CEO de Pelayo Capital.

Alimentación, ocio, salud, alojamiento

Breogán Park reunirá hipermercado y medianas superficies comerciales con ocio, restauración, salud y bienestar, hoteles, coworking y logística, desarrollando un modelo de usos mixtos de referencia.

Entre los operadores anunciados figuran Alcampo, Cines Yelmo, Metropolitan, Sould Park, Homebox, Spaces, B&B Hotels y Sercotel. "Su presencia da contenido a las distintas áreas del proyecto y combina servicios de uso cotidiano con actividades que invitan a prolongar la visita".

Imagen recreada del parque comercial Breogán Park. Pelayo Capital

La actividad hotelera contará con dos establecimientos que suman 250 habitaciones: un B&B Hotels de 143 habitaciones y un Sercotel de cuatro estrellas con 107. Esta combinación permitirá atender distintos perfiles de viajeros, tanto turísticos como corporativos.

El componente empresarial se completará con Spaces, la marca de espacios de trabajo flexible de IWG.