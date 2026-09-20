¿Adiós al tique de papel? Los comercios de A Coruña se dividen entre lo físico y lo digital

Pagar, guardar la tarjeta y marcharse. Para muchos clientes de los comercios de A Coruña, el tradicional tique de compra en papel ha dejado de formar parte de la rutina. Las aplicaciones bancarias permiten consultar prácticamente al instante cuánto y dónde se ha pagado, mientras algunos establecimientos ofrecen ya alternativas digitales. Sin embargo, el papel está lejos de haber desaparecido y su utilización varía considerablemente dependiendo del tipo de negocio y del propio consumidor.

En Chuches, una tienda de alimentación y golosinas, explican que el tique está siempre disponible, pero que los clientes no suelen solicitarlo. "Si nos piden el tique de caja, se lo damos sin problema", señala su encargada.

En su experiencia, el papel tiene cada vez menos importancia: "Ahora la gente lo maneja todo por digital, para ellos es suficiente la constancia del banco. No suelen pedir el tique de caja como tal, ni siquiera la copia del TPV".

La responsable considera que esta tendencia continuará a medida que se extiendan los pagos electrónicos. "Todo se está volviendo digital y cada día será más digital. Ya la gente ni siquiera está acostumbrada a pagar con efectivo, sino con dinero digital", sostiene.

El tipo de establecimiento marca la diferencia

La situación cambia notablemente en Mónaco Artesanos, una tienda de ropa y calzado de marca. Ángela asegura que pregunta habitualmente a los clientes si quieren conservar el comprobante y que, en su caso, son pocos quienes lo rechazan.

"Siempre ofrezco el tique y lo doy cuando me lo piden", explica. Aunque reconoce que quienes pagan con tarjeta ya disponen del movimiento registrado en el móvil, señala que muchos siguen solicitando el papel por una razón práctica: poder acreditar la compra posteriormente.

"Más que nada lo piden porque, si tienen que hacer una devolución o algo, tienen que tener el justificante para el código. Si no, no podemos hacer ni cambio ni nada", apunta.

Muy diferente es la experiencia de Nélida, del bar La Campana. Después de tres años y medio trabajando en el establecimiento, asegura que recibir una petición expresa de un tique físico es excepcional.

"Lo ofrecemos, evidentemente tenemos la posibilidad de ello. Pero normalmente no lo piden", explica. Según estima, puede solicitarlo "un caso de cada 80", normalmente por cuestiones relacionadas con empresas o por alguna necesidad específica.

Además, Nélida no aprecia que la situación haya cambiado significativamente durante los últimos años. "No he notado que eso haya ido en aumento. Se mantiene estable y lo raro es que lo pidan", señala.

Comercios donde el papel gana terreno

La tendencia tampoco es uniforme hacia la desaparición del formato físico. Pilar, de TeaGarden Shop, una tienda especializada en tés, tazas y teteras, tiene precisamente la percepción contraria, pues asegura que actualmente hay más personas que solicitan el tique.

En su establecimiento, explica, "la mayoría sí suele llevárselo porque dicen que es para comprobar después con el banco". Aunque no puede situar con precisión cuándo comenzó a percibir el cambio, considera que lleva observándolo desde hace años y apunta a la época de la pandemia como posible referencia temporal.

Para el negocio, que el consumidor se lleve o no el papel no supone una diferencia importante. "A nosotros no nos afecta. Nos da igual porque nos queda registrada la operación", explica Pilar.

Las devoluciones y el control de los gastos son, según su experiencia, dos de los principales motivos para conservar el tique. "Siempre es mejor, sobre todo por el tema de devoluciones. Y otra gente, la que menos, también lo pide para comprobar después con el banco, porque algunas veces les ha pasado que no les cuadra con algunas compras que han hecho", señala.

Las experiencias de estos comercios muestran así una realidad heterogénea en A Coruña. El tique físico pierde relevancia para una parte de los consumidores, pero conserva funciones prácticas que dificultan su desaparición completa, especialmente cuando hay que realizar cambios o devoluciones o cuando el comprador quiere mantener un registro independiente de sus movimientos bancarios.