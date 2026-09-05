El minúsculo y antiguo quiosco del centro de A Coruña: "Hay que ser constante y cuidar al cliente"

En sus siete metros cuadrados hay muy poco espacio para moverse con comodidad. Casi la mitad, desde el mostrador hacia atrás, lo ocupa la comerciante; el resto, el consumidor. Por eso un aviso escrito a mano en la entrada pide a los clientes que esperen su turno en el exterior. "Y aun así hay gente que no hace caso y entra".

Este pequeño negocio es todo un veterano de la venta diaria de prensa y revistas en A Coruña. Se llama Quiosco 73 porque está en el número 73 de la calle Juan Flórez. Su propietaria es Liliana Hernández, camino de las dos décadas al frente, aunque el local funciona como quiosco de prensa en la misma ubicación desde 1968.

"Yo trabajaba justo al lado, como empleada en diseño de interiores, y el bajo lo llevaban unos sobrinos del dueño original. Anunciaron su traspaso en 2007 y me lancé", repasa Hernández. "Un cambio radical. Llevaba años haciendo cosas dentro y fuera de lo mío. Me apetecía estar a mi bola", reconoce.

Por su experiencia en interiorismo, hizo algún "pequeño cambio", modificó la distribución de la mercancía y el reducido espacio de atención al público y añadió algún nuevo producto, "no mucho más, sino lo que la gente demandaba".

Así que además de revistas y periódicos, hay cromos, álbumes, pasatiempos, chicles y algunos juguetes. "Para los mayores, los jóvenes y los niños que también vienen, según el día y la hora".

Cierran muchos, pocos se mantienen

Cuando empezó en el sector, Liliana Hernández vendía "mucha prensa y pocas revistas"; después se invirtió el volumen, ahora la primera "equilibra" la caída de la segunda.

En su trayectoria ha visto cerrar negocios similares en su entorno, como un quiosco de la calle Ramón de la Sagra o más de uno alrededor de la plaza de Recife.

Entrada al pequeño quiosco de la calle Juan Flórez. Quincemil

"Algunos clientes de esas zonas se desplazan ahora a Juan Flórez para comprar la prensa, incluso hay quien antes compraba en el quiosco de la Marina y viene aquí a por una revista", comenta.

En la superficie de que dispone tampoco puede tener una amplia oferta. "No tengo capacidad de vender mucho, más bien elijo entre lo que los distribuidores me mandan, que suelen ser muchos productos. Me quedo con lo que no se sale de lo normal".

Pero lo que ofrece tiene comprador diario, semanal o mensual. Otro escrito avisa estos días de que la revista de estilo y moda Elle está agotada. Tiene mucha demanda por una promoción gratuita, una crema. "Una locura".

Con la tranquilidad como actitud para el trabajo, Liliana Hernández reconoce que para mantenerse en el tiempo "hay que cuidar al cliente, trabajarse a la gente": "Ser constante, trabajar y estar presente. Esa es la mentalidad, estar enchufada, no pensar en otras cosas o te agobias".

Admite que más que el trato con el público, a lo que se ha dedicado siempre, le satisface la rutina de su trabajo. Y sin tecnología, porque en su quiosco no se admite el pago con tarjeta o teléfono móvil. Producto analógico, cobro en efectivo.