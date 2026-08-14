Pull&Bear regresa de forma temporal a uno de sus locales históricos del centro de A Coruña

Pull&Bear volverá a abrir las puertas de uno de los locales que forman parte de su historia comercial en A Coruña. La firma de Inditex regresará de manera temporal al establecimiento situado en la calle Rosalía de Castro, en la esquina con la calle Ferrol, mientras se llevan a cabo las obras de reforma de su actual tienda de la plaza de Lugo.

Fuentes de la compañía confirman que se trata de una ubicación provisional vinculada precisamente a estos trabajos. El local del Ensanche ya está siendo acondicionado para recibir de nuevo a la marca y esta tarde podían verse trabajadores en el exterior. El regreso supone recuperar, aunque sea temporalmente, una ubicación conocida para los coruñeses.

Una nueva reforma en la plaza de Lugo

Las obras de Pull&Bear se suman a los cambios que en los últimos meses han afectado a las otras dos firmas de Inditex situadas en la plaza de Lugo.

Bershka reabrió recientemente su establecimiento tras permanecer alrededor de dos meses y medio cerrado por una reforma que permitió renovar su imagen comercial en un espacio de unos 700 metros cuadrados. Stradivarius también cerró temporalmente su tienda para acometer trabajos de modernización.

En el caso de Pull&Bear, sin embargo, la estrategia será diferente. Mientras duren las obras de su establecimiento habitual, la compañía mantendrá su presencia en el centro de A Coruña mediante la apertura de este espacio provisional en Rosalía de Castro.