Ya es oficial: los supermercados y comercios de Galicia abrirán este sábado 15 de agosto

El 15 de agosto es uno de los festivos autorizados por la Xunta para la apertura de comercios y grandes superficies E.E.

La Asunción de la Virgen será festivo en toda España pese a coincidir este año en sábado. El 15 de agosto es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario y que muchas personas aprovechan para hacer una mini escapada.

Este año, el festivo cae en sábado y surge una de las grandes preguntas para quienes se quedan en Galicia: ¿abrirán los supermercados y las grandes superficies comerciales sus puertas durante la jornada?

El comercio gallego abre este sábado 15 de agosto

Tal y como establece el Diario Oficial de Galicia (DOG), los comercios gallegos pueden abrir durante 10 domingos y festivos a lo largo de 2026. Entre esas fechas excepcionales figura el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen.

Algunos establecimientos, como Mercadona, Dia y Froiz abrirán sus puertas en horario especial, mientras que otros, como Gadis, optarán por permanecer cerrados. En el sector comercial, las tiendas de Inditex retomarán su actividad el lunes; por el contrario, Mango será un punto de compra disponible.

Así pues, los comercios tienen la posibilidad de abrir o no durante el festivo del 15 de agosto. No obstante, la actividad comercial estará condicionada por la convocatoria de huelga del comercio gallego, que da continuidad a la movilización iniciada el pasado mes de julio.

La apertura del festivo del 15 de agosto, según CCOO, constituye un "ataque al derecho al descanso y a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar". "Agrava los problemas de un sector altamente feminizado, marcado por la parcialidad, los horarios irregulares y las dificultades para compatibilizar el empleo con la vida personal y familiar".

Aperturas especiales en Galicia este 2026

A la apertura autorizada para este 15 de agosto, que, previsiblemente, se verá afectada por la huelga, se suman otras cinco jornadas especiales en lo que resta de 2026 en Galicia. Estas son: