Bershka desembarca en Estados Unidos con la apertura de su primera tienda física en Miami

Bershka cruza el Atlántico y abre por primera vez una tienda física en Estados Unidos. La firma perteneciente al grupo Inditex ha elegido Miami para dar este nuevo paso en su expansión internacional, con un establecimiento situado en Aventura Mall, uno de los principales centros comerciales de la ciudad.

La nueva tienda reúne en un mismo espacio las tres líneas de la firma: Bershka, BSK y Man. El establecimiento apuesta por un diseño abierto y luminoso en el que cada colección cuenta con una estética diferenciada, aunque manteniendo una imagen común.

Uno de los elementos más llamativos del nuevo espacio es su fachada, de más de 22 metros de longitud, con una entrada central de cuatro metros de ancho. Tras ella se encuentra una zona expositiva visible desde el propio centro comercial que sirve de transición hacia el interior del establecimiento.

La piedra, la madera y los revestimientos cerámicos protagonizan el diseño. La zona dedicada a Bershka combina acabados minerales y madera, mientras que BSK apuesta por revestimientos cerámicos en tono chicle. En la colección masculina predomina la piedra blanca, con espacios diferenciados como el dedicado a Man Street.

Tecnología para unir las compras físicas y online

La llegada de Bershka a Estados Unidos también incorpora algunos de los servicios con los que Inditex busca conectar sus canales físicos y digitales.

Los clientes pueden consultar a través de la plataforma de Bershka si un artículo está disponible, localizar productos dentro del establecimiento o realizar una compra online para posteriormente recogerla en la tienda. En este último caso, la compañía estima que los pedidos pueden estar disponibles en un plazo aproximado de dos horas.

El establecimiento cuenta además con cajas específicas para devoluciones, un punto de recogida de pedidos realizados por internet y una zona de autopago asistido.

Bershka ya vendía online en Estados Unidos

Aunque esta es la primera tienda física de la marca en el país, Bershka ya estaba presente en el mercado estadounidense a través de su plataforma online. Con la apertura de Miami, los compradores podrán escoger también la nueva tienda como punto de recogida de sus pedidos.

Para celebrar su estreno físico en Estados Unidos, la compañía ha lanzado además un editorial protagonizado por Meg Donnelly, actriz, cantante y artista estadounidense conocida, entre otros trabajos, por su trayectoria en Disney.