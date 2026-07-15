Oysho cierra por reformas en la plaza de Lugo de A Coruña menos de dos años después de su reapertura

Hace poco menos de dos años, la tienda de Oysho de la plaza de Lugo bajaba la verja durante nueve meses para transformarse por completo. Cuando volvió a abrir, en diciembre de 2024, ya no era la misma. La firma de Inditex había dejado atrás gran parte de su imagen ligada a la ropa interior para consolidarse como una marca centrada en el deporte y el estilo de vida activo.

Ahora, apenas año y medio después, el establecimiento vuelve a estar cerrado por obras. Una imagen que no pasa desapercibida en una de las zonas comerciales con más movimiento de A Coruña y que llega después de otros cierres recientes de Inditex en la plaza de Lugo.

Primero fue Stradivarius, que reabrió apenas una semana después con una imagen renovada. Después, Bershka, que permanece con la verja bajada desde el pasado mes de mayo y cuya reforma apunta a ser integral.

En el caso de Oysho, fuentes de la compañía explican a este medio que el cierre responde a "una actualización del concepto de tienda". Es decir, no se trata de un cambio de marca, sino del propio establecimiento, que volverá a adaptarse al modelo por el que está apostando Inditex en sus tiendas más recientes.

Por el momento no hay fecha para la reapertura, aunque la compañía insiste en que se trata de un cierre temporal. Lo cierto es que no deja de sorprender que la reforma llegue en pleno verano y en mitad de las rebajas.

Bershka, de hecho, ni siquiera ha llegado a abrir durante las rebajas estivales de 2026. Menos mal que, en ambos casos, los descuentos continúan disponibles en otros establecimientos de la marca en la ciudad, como el de Marineda City.

La evolución de Oysho

La reforma cobra todavía más sentido si se tiene en cuenta la evolución que ha vivido Oysho en los últimos años. La firma ha dejado de ser únicamente una marca de moda íntima para convertirse en una referencia dentro del deporte femenino. Además de ampliar sus colecciones para nuevas disciplinas, también ha reforzado su presencia fuera de las tiendas.

El ejemplo más visible es el Oysho Running Club, una comunidad con quedadas para correr en distintas ciudades, entrenamientos gratuitos y preparación para carreras populares. A ello se suman clases de yoga y fitness, colaboraciones con gimnasios y estudios deportivos, así como su presencia en diferentes eventos y competiciones relacionadas con el deporte.

Con este contexto, todo apunta a que la reforma de la plaza de Lugo irá en la línea de seguir adaptando el establecimiento a ese concepto más experiencial que la marca lleva tiempo desarrollando. Habrá que esperar para conocer el resultado.