Más experiencias y más cultura urbana: así es la tienda que JD Sports reabrió en Marineda City, en A Coruña

El establecimiento más grande de JD Sports en Galicia juega en otra liga: más espacio, más 'streetwear' y una experiencia de compra diseñada para una generación que vive entre 'sneakers', deporte y moda urbana

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La moda urbana ya no vive solo en Instagram, TikTok o en los looks que nos cruzamos cada día por la calle. También se construye en espacios físicos capaces de entender cómo compra, mezcla y consume tendencias una generación que ya no distingue entre deporte, lifestyle y cultura urbana. Y en A Coruña, ese espacio es el nuevo establecimiento de JD Sports en Marineda City.

Desde su reinauguración, el pasado 25 de octubre, el nuevo espacio de JD Sports en el centro comercial coruñés se ha convertido en el epicentro del streetwear en Galicia. Porque no se trata solo de una reforma. Con 1.191 metros cuadrados totales y 721 metros de superficie comercial, el renovado JD Sports de Marineda City es el establecimiento más grande de la marca en toda la comunidad. Un movimiento estratégico con el que la compañía refuerza su presencia en Galicia, donde ya suma siete establecimientos y cerca de 148 empleados.

La sensación al entrar cambia desde el primer minuto. Pantallas digitales, distribución abierta, iluminación envolvente y una experiencia de compra mucho más dinámica. El nuevo concepto de tienda de JD Sports abandona definitivamente la clásica idea de tienda deportiva para acercarse a un espacio híbrido donde conviven sneakers, performance, moda urbana y las tendencias virales. Más que un punto de venta, es un gran mapa físico de las tendencias que están arrasando en la cultura urbana.

Y sí, están todas las marcas que dominan la conversación: Nike, Adidas, New Balance, Puma, ASICS, Under Armour, Hoodrich o The North Face. Pero la clave está en cómo conviven entre sí. La tienda pone el foco en una generación que mezcla sin complejos running retro, estética outdoor, blokecore, prendas oversized y tejidos técnicos. Por eso no sorprende que modelos como las Adidas Samba o las zapatillas de Salomon, muchos años después, sigan ocupando un lugar central entre las tendencias más buscadas.

Interior de JD Sports en Marineda City.

La reapertura también ha consolidado el peso de A Coruña dentro del mapa gallego de JD Sports. La ciudad cuenta actualmente con tres tiendas de la cadena —junto a Santiago y Ferrol— y un equipo total de 49 trabajadores, 38 de ellos incorporados específicamente para este nuevo espacio. Un dato que explica bastante bien el tamaño de la apuesta.

Lo interesante es que JD Sports parece haber entendido algo que muchas marcas todavía están intentando descifrar: las nuevas generaciones no compran únicamente producto; buscan contexto, experiencia y espacios donde la moda dialogue con su estilo de vida. El auge del athleisure, la fiebre por las sneakers de inspiración retro o el regreso de las siluetas noventeras no se entienden sin esa mezcla constante entre comodidad, identidad y cultura digital.

Por eso la nueva tienda de Marineda City llega en un momento especialmente relevante. El streetwear atraviesa una etapa donde todo cambia rápido, las tendencias duran semanas y las comunidades online marcan el ritmo. Frente a eso, JD Sports responde con un espacio pensado para consumir moda casi como se consume contenido: de forma visual, inmediata y en constante movimiento.

En una época en la que las tiendas físicas necesitan ofrecer algo más que estanterías llenas de producto, JD Sports convierte su reapertura en Galicia en toda una declaración de intenciones. Más metros, más experiencia y más cultura urbana concentradas en un único espacio.